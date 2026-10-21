Fékk graftarkýli í heilann en TM þurfti ekki að borga

Maður sem fékk graftarkýli í heilann fær ekki bætur úr sjúkratryggingu sinni hjá TM. Vildi maðurinn meina að sjúkdómurinn félli undir skilgreininguna heilaæxli en dómari var á öðru máli.
Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 19. október síðastliðnum.
Kærandinn veiktist þann 4. mars árið 2024 og eru málsatvik óumdeild. Fékk hann slæman höfuðverk sem ágerðist með tímanum og átti hann erfitt með tal.
Þremur dögum siðar fór hann á bráðamóttöku Landspítalans og í myndgreiningu þar sást stór fyrirferð og bjúgur hægra megin í framheilanum. Kom í ljós að maðurinn var með ígerð (e. abcess) fullan af greftri í heila eftir streptókokka bakteríusýkingu.
Var maðurinn sendur í aðgerð þar sem stungið var á kýlið og graftarvökvinn drenaður burt. Var hann útskrifaður 19. mars og maðurinn settur á sýklalyf.
Höfnuðu kröfunni
Maðurinn sendi tjónstilkynningu 1. apríl sama árs á TM og lýsti því að vera með graftarkýli og bólguhnúð innan í höfuðkúpu og mænugöngum. En þann 8. júlí árið 2024 hafnaði TM kröfunni og vísað til þeirra sjúkdóma sem féllu undir trygginguna. Þessi veikindi væru ekki á listanum.
„Samkvæmt grein 1.b í 5. Kafla skilmálanna tekur tryggingin til heilaæxla innan höfuðkúpunnar sem ekki eru illkynja. Því næst segir að undanskilið sé: a) blöðrur (cysts), b) hnúðar (granulomas), c) æxli í heiladingli, mænu, heilahimnu (meningiomas), eða heilataugum, til dæmis æxli í heyrnar- og jafnvægistaug (acoustic neurinoma), d) seilaræxli (chordomas), e)
æðagallar í eða á slagæðum eða bláæðum, og f) heilamar,“ segir í dóminum.
Hvað er æxli?
Maðurinn vísaði meðal annars til íðorðabanka Árnastofnunar á hugtakinu góðkynja æxli. Það er að það sé æxli sem ekki sýni eiginleika og hegðun krabbameins stækki yfirleitt hægt, valdi litlum vefja- og líffæraskemmdum og dreifi sér ekki.
Segir hann að ígerð í heila falli undir skilgreininguna góðkynja æxli enda hafi það sömu áhrif. Það er þrýsting á heilavef, taugaeinkenni, krampa, flog, óvinnufærni og þörf á skurðaðgerð. Þá sé ígerð ekki sérstaklega undanskilin í tryggingaskilmálunum.
TM taldi hins vegar skýrt að kýlið væri ekki æxli. Manninum hafi ekki tekist að sanna að sjúkdómsgreining hans félli undir skilmála félagsins. Skilmálarnir séu tæmandi um þá sjúkdóma sem bætt sé fyrir.
Staðbundin uppsöfnun graftar
Sérfróður meðdómsmaður var kvaddur í málinu og tók hann undir með TM. Graftarkýli væri ekki æxli.
„...ber að leggja til grundvallar að heilaæxli sé óeðlileg og óstillt fjölgun frumna af ákveðinni gerð og eru þau síðan flokkuð nánar eftir frumutegund og hegðun. Ígerð í heila („abscess“) telst á hinn bóginn vera staðbundin uppsöfnun graftar innan heilavefjar af völdum sýkingar,“ sagði meðdómsmaðurinn.
Var TM sýknað af kröfum mannsins í málinu. Málskostnaður var hins vegar látinn niður falla.