Elliði svarar Jasminu: „Ég veit ekki til þess að þú hafir valdið neinum skaða“

Segja má að samfélagsmiðlar hafi logað eftir ummæli Elliða Vignissonar, bæjarstjóra Ölfuss, í garð múslima. Í gærkvöldi steig Jasmina Vajzovic, fyrrverandi bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ, fram í færslu á Facebook þar sem hún gagnrýndi Elliða. Nú hefur Elliði svarað henni. Þá kemur Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði Elliða til varnar og vill að Jasmina einbeiti sér að öðru.
Færsla Jasminu vakti mikla athygli en þar sagði hún:
„Ég er múslimi. Ég er líka móðir, amma, fyrrverandi varabæjarfulltrúi, stjórnandi, verkefnastjóri og stjórnarkona. Og margt fleira,“ sagði Jasmina.
„Hvaða skaða hef ég valdið? Hvað hafa börnin mín gert ykkur? Hvað hefur fjölskylda mín gert Íslandi? Hvað með vinkonur mínar og börnin þeirra? Hvenær urðum við að fólki sem hægt er að tala um með þessum hætti án þess að nokkur þurfi að gera grein fyrir því hvað við höfum gert af okkur?“
Á bak við orðið múslimi sé fólk, fólk sem eigi ekki að þurfa að svara fyrir verknað ókunnugs fólks í öðrum löndum.
„Ég hef byggt mér líf hér. Menntað mig, alið upp börn, tekið þátt í lýðræðinu og axlað ábyrgð,“ segir hún. „Þetta er brot af framlagi mínu. Brot af verkum mínum.“ Spyr hún hvenær framlög hennar til samfélagsins fái meira vægi en sú staðreynd að hún sé múslimi.
Jasmina góð viðbót við samfélagið
Elliði svarar henni í grein á vef sínum nú í morgun:
„Ágæta Jasmina, ég veit ekki til þess að þú hafir valdið neinum skaða. Ekki frekar en flestir sem hér á landi búa.“
Elliði segir að hann óttist „ákveðnar neikvæðar samfélagsbreytingar“ sem tengist fjölgun íbúa frá svokölluðum MENAP-ríkjum; Miðausturlöndum, Norður-Afríku, Afganistan og Pakistan.
„Ég hef miklar áhyggjur af hraðri fjölgun innflytjenda frá ákveðnum svæðum. Sérstaklega frá löndum í Norður-Afríku, Miðausturlöndum og fl. Öfgakennd hugmyndafræði ákveðins hluta þessa fólks hefur fundið sér farveg í trúarsetningu Íslam og andúð á því sem vestrænt er. Ég veit sem er að þetta eru ekki múslimar í heild. Þetta er ákveðin hluti sem kemur óorði á aðra sem aðhyllast sömu trú. Það er rangt að gefa annað í skyn.“
Vill Elliði að reglur verði hertar um komu fólks frá þessum svæðum, krafa um strangari innflytjendalöggjöf sé ekki ásökun á hendur Jasminu.
„Eftir stendur: Ég veit ekki til þess að Jasmina hafi valdið neinum skaða, þvert á móti tel hana góða viðbót við samfélagið. Þrátt fyrir það tel ég að herða eigi reglur um innflytjendamál til að bæta hag þeirra sem hér búa.“
Hannes vill að Jasmina einbeiti sér að öðru
Miklar umræður sköpuðust um orð Jasminu á Facebook, þar segir Hannes í athugasemd við færslu stærðfræðingsins Einars Steingrímssonar:
„Þessi kona ætti frekar að eyða kröftum sínum í að tala um fyrir trúsystkinum sínum og fá þau til að aðlagast íslenskum siðum og venjum. Það hefur verið vandinn í Evrópulöndum: múslimar hafa ekki aðlagast,“ segir Hannes. „Og skemmst er að minnast þess, þegar ein múslimakonan lýsti yfir stuðningi í beinni útsendingu í Sjónvarpinu við hryðjuverk Hamas eða þegar múslimar tjölduðu á Austurvelli mánuðum saman eða þegar einn þeirra reyndi að stökkva niður af áhorfendapalli Alþingis. Eða tölurnar, sem eru að birtast um, hversu margir þeirra (en auðvitað ýmsir aðrir) stunda afbrot og þiggja bætur. Við eigum að bjóða velkomið það fólk, sem kemur hingað löglega og vill vinna, án tillits til trúarskoðana, en vísa tafarlaust úr landi þeim, sem koma hingað eingöngu til að stunda afbrot, þiggja bætur eða troða skoðunum sínum upp á aðra.“
Einar svaraði honum stuttlega:
„Eða Elliði að eyða kröftum sínum í að tala um fyrir rasistunum sem hann er augljóslega að gera út á að espa upp.“
Foreldrar taki spjall við börnin sín
Oddný Harðardóttir, fyrrum ráðherra Samfylkingarinnar, vakti athygli á skrifum Óskars Steins Ómarssonar, telur hún mikilvægt að fara strax í skaðaminnkun eftir ummæli Elliða:
„Á morgun verða börn af erlendum uppruna og innfædd börn af múhameðstrú aðeins óöruggari í skólanum sínum en þau voru í gær,“ segir Óskar Steinn. Það sé ekkert sem bendi til að múslimar eða börn innflytjenda beiti frekar ofbeldi en önnur börn.
„Hins vegar trúi ég því að börnin læri það sem fyrir þeim er haft. Þannig geta orð og gjörðir okkar fullorðna fólksins haft afleiðingar inn fyrir skólalóðina. Nú sendir þessi leiðtogi í okkar samfélagi börnunum okkar þau skýru skilaboð að múslimar og brúnir innflytjendur séu hættulegir, og fær til liðs við sig heilan her brjálæðinga í kommentakerfunum.“ Beinir hann svo orðum sínum til foreldra:
„Plís takið auka fimm mínútna spjall við börnin ykkar í kvöld um mikilvægi þess að vera góð hvert við annað, óháð uppruna, litarhætti og trú. Það er sannarlega þörf á því miðað við á hvaða stað pólitískir leiðtogar okkar samfélags ætla með opinbera umræðu.“