Vill að ömmur, afar og jafnvel vinir geti farið í fæðingarorlof

Magnea Gná Jóhannsdóttir, fyrsti varaborgarfulltrúi Framsóknar, vill að foreldrar geti framselt allt að fjórar vikur af fæðingarorlofi sínu til ömmu, afa, annars ættingja eða jafnvel náins fjölskylduvinar.
Þetta kemur fram í aðsendri grein hennar á Vísi þar sem hún hvetur Alþingi til að taka hugmyndina til skoðunar.
„Það þarf heilt þorp til að ala upp barn. Þótt foreldrar beri meginábyrgð á uppeldi barna sinna gegna fleiri mikilvægu hlutverki í lífi barna. Afar, ömmur, frænkur, frændur og fjölskylduvinir geta verið hluti af því stuðningsneti sem veitir börnum öryggi, umhyggju og sterk tengsl,“ segir Magnea.
Horft til Svíþjóðar
Hún telur að fæðingarorlofskerfið þurfi að taka mið af ólíkum aðstæðum fjölskyldna og veita foreldrum aukið svigrúm.
„Í því ljósi er eðlilegt að skoða hvort heimila eigi foreldrum að framselja allt að fjórar vikur af fæðingarorlofi sínu til einstaklings sem stendur fjölskyldunni nærri. Það gæti verið amma, afi, annar ættingi eða náinn fjölskylduvinur.“
Magnea bendir á að Svíar hafi árið 2024 breytt fæðingarorlofskerfi sínu þannig að foreldrar geti framselt hluta orlofsréttinda sinna til annarra einstaklinga. Foreldrar með sameiginlega forsjá geti hvort um sig framselt allt að 45 dögum en foreldrar sem fara einir með forsjá allt að 90 dögum.
Samkvæmt úttekt sænsku almannatryggingastofnunarinnar hafi flestir foreldrar þó ekki nýtt sér heimildina og þeir sem það geri framselji að jafnaði um 13 daga.
Hvetur Alþingi til að skoða málið
Magnea segir mikilvægt að halda áfram að þróa íslenska fæðingarorlofskerfið í takt við breyttar þarfir samfélagsins.
„Fyrir sumar fjölskyldur gæti það verið dýrmætt að amma eða afi tæki að sér umönnun barns í nokkrar vikur.“
Hún leggur áherslu á að foreldrar gætu áfram nýtt allan orlofsrétt sinn sjálfir. Hugmyndin snúist því ekki um að lengja fæðingarorlofið heldur að auka valfrelsi fjölskyldna.
„Ég hvet Alþingi til að taka málið til skoðunar og stíga næsta skref í þróun fæðingarorlofskerfisins með því að heimila foreldrum að framselja hluta fæðingarorlofs síns til nátengdra einstaklinga. Við eigum að byggja samfélag þar sem kerfin mæta þörfum fólks, en ekki þar sem fólk þarf sífellt að laga líf sitt að kerfunum,“ segir Magnea að lokum.