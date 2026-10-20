Vilja koma á ferjusiglingum milli Íslands og Skotlands

Til skoðunar er að koma á nýrri ferjuleið milli Seyðisfjarðar og Aberdeen í Skotlandi. Viðræður hafa þegar farið fram milli forsvarsmanna hafnarinnar í Aberdeen og fulltrúa Múlaþings, en áhugi er sagður vera fyrir verkefninu hjá ónafngreindu ferjufyrirtæki.
Frá þessu greinir í frétt á vef skosku viðskiptasamtakanna AGCC í Aberdenn sem vísaa í frétt The Scotsman.
Þar kemur fram að hafnaryfirvöld í Aberdeen hafi að undanförnu kannað möguleika á að efla farþega- og vöruflutninga til Norður-Evrópu og er Ísland meðal þeirra áfangastaða sem koma til greina.
Bob Sanguinetti, forstjóri hafnarinnar, segir að reglulegar ferjusiglingar milli Aberdeen og Íslands væru áhugaverður kostur.
„Reglulegar siglingar milli Aberdeen og Íslands myndu sannarlega þjóna hagsmunum hafnarinnar,“ segir hann.
Þá kemur fram að Dagmar Ýr Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings, hafi staðfest að viðræður hefðu átt sér stað en þó undirstrikað að verkefni væri enn á frumstigi.
Að sögn Dagmar mun eftirspurn eftir vöruflutningum líklega ráða mestu um hvort fjárhagslegur grundvöllur sé fyrir nýrri siglingaleið.
„Það er ekki auðvelt að koma á nýrri siglingaleið. Viðræðurnar eru að miklu leyti enn á hugmyndastigi, en á meðan fólk er að ræða saman er ég bjartsýn,“ segir hún.
Dagmar segir jafnframt að áhugi sé fyrir verkefninu utan sveitarfélagsins, þótt enn sé langt í land.
„Við finnum fyrir áhuga utan frá og það er jákvætt að málin séu komin á hreyfingu, en þetta mun örugglega taka nokkur ár.“
Ný ferjuleið gæti styrkt tengsl Íslands og Skotlands, bæði á sviði viðskipta og ferðaþjónustu. Hún gæti jafnframt skapað nýja möguleika fyrir ferðamenn sem vilja ferðast sjóleiðina milli landanna.
Aberdeen er þriðja stærsta borg Skotlands og í norðausturhluta landsins.