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Starfskona á hjúkrunarheimili ákærð fyrir að svíkja 780 þúsund krónur út úr íbúa

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 20. október 2026 13:50
Héraðsdómur Norðurlands eystra. Mynd: DV.

Kona á þrítugsaldri, sem starfaði á hjúkrunarheimilinu Grenilundi á Grenivík, hefur verið ákærð fyrir að svíkja 780 þúsund krónur út úr íbúa á heimilinu, eldri karlmanni. 

RÚV greindi frá en ákærandi er embætti Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. 

Meint brot voru framin frá vori og fram á haust árið 2024. Starfskonan hafði aðgang að kreditkorti mannsins og PIN-númeri og er hún í ákæru sögð hafa í blekkingarskyni og án heimildar tekið út úr reiðufé í hraðbanka, alls 15 sinnum, af reikningi mannsins, í hvert skipti upphæðir frá 30 upp í 80 þúsund krónur. 

Málið verður þingfest við Héraðsdóm Norðurlands eystra á Akureyri þann 28. október.

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