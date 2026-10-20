Starfskona á hjúkrunarheimili ákærð fyrir að svíkja 780 þúsund krónur út úr íbúa

Kona á þrítugsaldri, sem starfaði á hjúkrunarheimilinu Grenilundi á Grenivík, hefur verið ákærð fyrir að svíkja 780 þúsund krónur út úr íbúa á heimilinu, eldri karlmanni.
RÚV greindi frá en ákærandi er embætti Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra.
Meint brot voru framin frá vori og fram á haust árið 2024. Starfskonan hafði aðgang að kreditkorti mannsins og PIN-númeri og er hún í ákæru sögð hafa í blekkingarskyni og án heimildar tekið út úr reiðufé í hraðbanka, alls 15 sinnum, af reikningi mannsins, í hvert skipti upphæðir frá 30 upp í 80 þúsund krónur.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Norðurlands eystra á Akureyri þann 28. október.