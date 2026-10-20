Sanna lýsir óttanum sem greip hana á Akureyrarflugvelli – Ástæðuna rekur hún til æsku sinnar

Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins, segir að hún verði stundum hissa á því hvað hún er fljót að bregðast við því versta, það sé eins og hugur hennar sjái sífellt hamfarir í hversdagslegum kringumstæðum. Í fróðlegri grein á Vísi í dag rifjar Sanna upp atvik á Akureyrarflugvelli nýlega, en þá var hún ásamt fleiri borgarfulltrúum í vinnuferð.
„Það styttist í flugið þegar starfsmaður flugvallarins gekk til mín og spurði hvort ég væri Sanna Magdalena. Ég svaraði játandi og samtímis fóru allar viðvörunarbjöllur af stað í huga mér. Eitthvað alvarlegt hlyti að hafa gerst. Kannski hefði einhver nákominn mér lent í slysi og væri kominn á spítala,“ segir hún.
„Svo var ekki. Starfsmaðurinn var einfaldlega að leita að samstarfsfélaga sem hafði ekki skilað sér á flugvöllinn og taldi að ég gæti hjálpað til. Í ljós kom að um misskilning í bókun var að ræða og allt leystist farsællega. Það var engin krísa í gangi.“
Aftur það sama daginn eftir
Það sama gerðist daginn eftir þegar vinkona hennar spurði hvort hún væri að horfa á Landsleikana á RÚV.
„Ég vissi ekki hvað það var og hélt að hún væri að vísa til íþróttaviðburðar. Hugsanirnar fóru strax af stað. Kannski hefði leikmaður orðið fyrir kynþáttafordómum og eitthvað ljótt gerst í beinni útsendingu. Var vinkona mín að vekja athygli mína á því? Þegar ég kveikti á sjónvarpinu kom annað í ljós. Landsleikarnir eru spurningaþáttur á RÚV og vinkona mín hafði samband vegna þess að þar var verið að tala um mig og nafnið mitt.“
Bjó við fátækt
Fór Sanna þá að leita að ástæðum þess að hún búist alltaf við því versta og er í stöðugri viðbragðsstöðu. Leitar hún ástæðunnar til æsku sinnar.
„Sem barn bjó ég við fátækt. Fyrir fólk sem hefur ekki upplifað fátækt getur verið erfitt að skilja hvað hún gerir við öryggiskennd manns. Fátækt er skortur á peningum og skortur á fyrirsjáanleika og skapar þannig óvissu um framtíðina,“ segir Sanna. Börn sem alist upp við slíkar aðstæður læri snemma að öryggi sé ekki sjálfgefið og að hlutirnir geta farið úrskeiðis á svipstundu. Las hún sér til um ofurárvekni, eða hypervigilance á ensku, sem þróast hjá þeim sem hafa upplifað áföll eða langvarandi streitu.
Afleiðingar fyrir börn ekki bara fjárhagslegar
„Þessi reynsla er persónuleg en ekki einstök. Þúsundir barna á Íslandi búa við fátækt og verja stórum hluta æsku sinnar við aðstæður þar sem óvissa ríkir um húsnæði, afkomu og grunnþarfir,“ segir Sanna.
„Á Íslandi er mikill auður til staðar. Samt alast þúsundir barna upp í óöryggi. Misskiptingin sem er til staðar er ekki náttúrulögmál heldur afleiðing pólitískra ákvarðana um það hvernig auðnum er skipt.“
Afleiðingar þess að börn alist upp í fátækt eru ekki einungis fjárhagslegar.
„Óvissan sem fylgir getur tekið sér bólfestu í hugsanamynstrum, í líkamanum og því hvernig litið er til framtíðarinnar. Stundum birtist þessi óvissa sem hamfarahugsun í hversdagslegum kringumstæðum. Það sem virðist vera einstaklingsbundinn kvíði getur átt rætur í aðstæðum sem fólk hefur þurft að lifa við árum saman,“ segir hún.
„Ef við viljum raunverulega útrýma fátækt verðum við að ræða ójöfnuð og auðsöfnun, skattleggja meira þau sem mest hafa og nýta þær tekjur til að byggja upp traust velferðarkerfi þar sem húsnæðisöryggi, heilbrigðisþjónusta og félagsleg samstaða er raunverulega til staðar.“