Ný könnun um framtíð Christu Pike – Önnur aftaka eða mildun í lífstíðardóm?

Bandaríkjamenn eru klofnir í afstöðu sinni til þess hver framtíð hins dauðadæmda morðingja Christu Pike eigi að vera. Þetta kemur fram í nýrri könnun.
Reuters greinir frá þessu.
Samkvæmt nýrri könnun Ipsos þá eru Bandaríkjamenn klofnir í afstöðu sinni til þess hver framtíð Christu Pike eigi að vera eftir misheppnaða aftökutilraun þann 30. september í Nashville. Pike var meðvitundarlaus um tíma en hefur síðan komist til meðvitundar en fylkisstjóri Tennessee hefur sett tímabundna stöðvun á allar aftökur í fylkinu.
Í könnuninni, sem var tekin yfir fjóra daga og svarendur um 1700, sögðust flestir fylgjandi því að dómur Pike yrði mildaður í lífstíðarfangelsi. Það er 39 prósent.
Næstum jafn margir, 33 prósent, sögðust vilja að aftur yrði reynt að taka hana af lífi. 26 prósent sögðust ekki vita hvora leiðina væri betra að fara og 2 prósent slepptu því að svara.
Töluverður munur er á afstöðu fólks eftir því hvaða flokk það styður. 52 prósent kjósenda Repúblíkanaflokksins vilja að önnur aftaka verði reynd en aðeins 24 prósent kjósenda Demókrataflokksins. Afstaða hlutlausra er svipuð og Demókrata, það er 28 prósent.
51 prósent Demókrata vilja milda dóminn sem og 35 prósent hlutlausra og 31 prósent Repúblíkana.