Misstu dótturina tíu daga gamla – „Vissum ekki að frunsa gæti drepið barn“

Ungt par í Bretlandi missti dóttur sína aðeins tíu daga gamla úr HSV vírusnum, sem veldur frunsu. Móðirin segist berjast við sektarkennd þar sem líklegt er að barnið hafi smitast af henni.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Stúlkan Magnolia Edmonds lést aðeins tíu daga gömul í febrúar síðastliðnum. Ástæðan var HSV herpes smit, sem veldur frunsu, og er talið að barnið hafi smitast af móður sinni Meg Edmonds.
„Sektarkenndin er augljóslega óbærileg, hún er hræðileg, en ég reyni bara að minna mig á að ég vissi ekki og ég gerði það sem ég hefði getað gert með þeirri vitneskju sem ég hafði,“ segir Meg. „Við vissum ekki að frunsa gæti drepið barn.“
Fyrir flesta fullorðna er HSV oftast aðeins sársaukafullur kvilli og nokkuð algengur. En fyrir ungabörn, sem hafa ekki fullþróað ónæmiskerfi, getur sjúkdómurinn verið lífsógnandi.
Var sagt að hafa ekki áhyggjur
Fjölskyldan, sem er frá bænum Rugeley norðan við Birmingham, hefur ákveðið að deila sögu sinni til þess að vekja foreldra til vitundar um þessa hættu. Þau hafi ekki vitað af henni.
„Ég átti yndislega fæðingu með henni, vatnsfæðingu. Hún var tæpum tveimur vikum gengin fram yfir, líkt og stóra systir hennar, en allt gekk vel og hún fæddist fullkomlega heilbrigð,“ segir Meg.
Hún áttaði sig ekki þá á því að hún var með frunsu á efri vörinni á þessum tíma. Það sést glögglega á ljósmyndum. Hún hafði aldrei fengið þetta fyrr og spurt lækna út í þetta en henni hafi verið sagt að þetta væri ekkert til að hafa áhyggjur af. Þetta væri sennilega eitthvað sem hefði tengst hormónum. Nú er komið í ljós að þetta var frunsa, eða HSV vírus.
Þetta hafði miklu verri áhrif á hina nýfæddu Magnoliu. Heilsa hennar fór skyndilega hríðversnandi og á tíunda degi eftir fæðinguna lést hún.
Regluleg áminning
Meg óttast nú að hún muni fá frunsu reglulega út lífið og það muni alltaf minna hana á dótturina sem hún missti.
„Þetta er hræðilegt. Ég kvíði þessu virkilega, því ég er stöðugt minnt á að dóttir mín er ekki lengur hjá okkur og hvers vegna það er. En að hafa áþreifanlega áminningu beint í andlitinu á mér er hræðilegt,“ segir Meg.