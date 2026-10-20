Maður á Vesturlandi dæmdur í þriggja og hálfs árs fangelsi – Blóðslettur á veggjum

Héraðsdómur Vesturlands hefur sakfellt mann fyrir stórfellt brot í nánu sambandi og sérstaklega hættulega líkamsárás á sambýliskonu sína. Maðurinn var að auki ákærður fyrir tilraun til manndráps en hann var sýknaður af þeim ákærulið.
Brotið átti sér stað á heimili parsins og í ákæru segir að maðurinn hafi reynt að svipta konuna lífi er hann sló hana ítrekað í andlit með krepptum hnefa, reif í hár hennar, sat klofvega yfir henni og hélt um vit hennar og háls þannig að hún átti erfitt með að anda og greip um háls hennar með báðum höndum og þrengdi þannig að öndunarvegi hennar í drjúga stund með þeim afleiðingum að hún hætti að geta andað og meðvitund hennar skertist.
Konan hlaut töluverða áverka í árásinni, meðal annars sár og blæðingar á hálsi, blæðingar í gómi, áverka á kinnum og þrota á hægra gagnaugasvæði, sem og áverka á hvirfilsvæði og hægri hluta ennisins.
Nágranni tilkynnti um heimilisofbeldi
Árásin átti sér stað að nóttu til fyrr á þessu ári en lögregla kom á vettvang eftir að hafa fengið tilkynningu um heimilisofbeldi í íbúðinni. Við lögreglu á vettvangi blasti við óreiða í svefnherbergi parsins. Hurðin hafði verið spörkuð upp, spegill lá á gólfinu, blóðslettur voru á veggjum og rúmi, auk þess sem hárflygsur og eyrnalokkur brotaþola fundust á gólfinu. Brotaþoli var grátbólgin og með sjáanlega mikla áverka á andliti og hálsi. Ákærði var handtekinn á vettvangi en hann neitaði sök og hélt því fram að brotaþoli hefði ráðist á sig.
Aðdragandi málsins var sá að parinu hafði lent saman í fyrr um kvöldið utan heimilisins vegna ágreinings um fjármál. Er þau komu hem héldu átökin áfram. Brotaþoli flúði inn í svefnherbergi og læsti að sér. Ákærði sparkaði þá upp hurðinni, settist klofvega ofan á hana í rúminu, kýldi hana ítrekað í andlit og tók hana kverkataki. Árásin hélt áfram á gólfinu þar sem ákærði þrengdi að öndunarvegi hennar. Brotaþoli kvaðst hafa óttast um líf sitt, beðið hann um að drepa sig ekki en hann svarað að sér væri sama. Nágranni hringdi til lögreglu eftir að hafa heyrt ógnandi karlmannsrödd og neyðaróp konu.
Neitaði sök
Ákærði neitaði sök fyrir dómi og sagði brotaþola hafa ráðist á sig öskrandi í kjölfar rifrildis þeirra um kvöldið. Hann sagðist hafa gripið utan um hana til að róa hana niður og gripið um munn hennar til að hún hætti að öskra. Hann neitaði því að hafa slegið konuna eða gripið hana kyrkingartaki. Þá kvaðst hann ekki hafa rifið í hár hennar. Hann gat hins vegar ekki útskýrt áverka konunnar nema að litlu leyti.
Framburður ákærða samrýmdist ekki áverkalýsingum í læknisfræðilegum gögnum málsins. Framburður konunnar fékk hins vegar stoð í þeim gögnum sem og í skýrslu vitnis sem tilkynnti heimilisofbeldi í íbúð parsins til lögreglu þetta kvöld. Framburður hennar þótti almennt stöðugur og trúverðugur.
Taldi manndrápstilraun ósannaða
Dómari mat hins vegar framburð ákærða sem ótrúverðugan og í hrópandi ósamræmi við gögn málsins. Dómari taldi hins vegar ósannað að maðurinn hefði haft ásetning um að bana konunni og var hann sýknaður af tilraun til manndráps en sakfelldur fyrir stórfellt ofbeldi í nánu sambandi og sérstaklega hættulega líkamsárás.
Niðurstaðan er þriggja og hálfs árs fangelsi og maðurinn var auk þess dæmdur til að greiða konunni 1,2 milljónir í miskabætur.
Dóminn má lesa hér.