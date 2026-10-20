Krafðist þess að fá að vita hvar allir aðrir umsækjendur áttu heima

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál hefur vísað frá kæru manns sem sótt hafði um starf hjá Vegaerðinni. Hafði hann krafist upplýsinga um nöfn allra annarra umsækjenda, heimilisföng þeirra og starfsheiti.
Maðurinn hafði sótt um starf á einni af starfstöðvum Vegagerðarinnar en hvar á landinu það var kemur ekki fram. Virðist maðurinn ekki hafa fengið starfið. Fór hann fram á að Vegagerðin veitti honum upplýsingar um nöfn, starfsheiti og heimilisföng annarra umsækjenda. Þeirri beiðni var hafnað og lagði maðurinn þá fram kæru til nefndarinnar. Það kemur ekki fram í úrskurði nefndarinnar hvers vegna maðurinn vildi fá þessar upplýsingar.
Það er niðurstaða nefndarinnar að þar sem maðurinn hafi verið aðili að málinu gildi um það stjórnsýslulög en ekki upplýsingalög. Ákvörðun Vegagerðarinnar um ráðningu í starfið teljist jafnframt ákvörðun um rétt eða skyldu í skilningi stjórnsýslulaga. Samkvæmt upplýsingalögum gildi þau ekki um aðgang að upplýsingum sem stjórnsýslulög gildi um.
Úrskurðarnefnd í upplýsingamálum segir ljóst að maðurinn teljist, vegna umsóknar sinnar um þessa stöðu hjá Vegagerðinni, vera aðili að ráðningarmálinu í skilningi stjórnsýslulaganna ásamt öðrum umsækjendum um stöðuna. Réttur hans til aðgangs að gögnum ráðningarmálsins ráðist þar með af ákvæðum stjórnsýslulaganna en ekki af ákvæðum upplýsingalaga. Úrlausn um beitingu stjórnsýslulaga að þessu leyti heyri ekki undir úrskurðarnefnd um upplýsingamál og því beri að vísa kærunni frá.
Hver næstu skref mannsins verða er því í óljóst en hvers vegna hann taldi sig þurfa svo miklar upplýsingar um aðra umsækjendur um starfið er einnig ólóst.