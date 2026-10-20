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Krafðist þess að fá að vita hvar allir aðrir umsækjendur áttu heima

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 20. október 2026 16:30
Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál hefur vísað frá kæru manns sem sótt hafði um starf hjá Vegaerðinni. Hafði hann krafist upplýsinga um nöfn allra annarra umsækjenda, heimilisföng þeirra og starfsheiti.

Maðurinn hafði sótt um starf á einni af starfstöðvum Vegagerðarinnar en hvar á landinu það var kemur ekki fram. Virðist maðurinn ekki hafa fengið starfið. Fór hann fram á að Vegagerðin veitti honum upplýsingar um nöfn, starfsheiti og heimilisföng annarra umsækjenda. Þeirri beiðni var hafnað og lagði maðurinn þá fram kæru til nefndarinnar. Það kemur ekki fram í úrskurði nefndarinnar hvers vegna maðurinn vildi fá þessar upplýsingar.

Það er niðurstaða nefndarinnar að þar sem maðurinn hafi verið aðili að málinu gildi um það stjórnsýslulög en ekki upplýsingalög. Ákvörðun Vegagerðarinnar um ráðningu í starfið teljist jafnframt ákvörðun um rétt eða skyldu í skilningi stjórn­sýslu­lag­a. Samkvæmt upplýsingalögum gildi þau ekki um aðgang að upplýsingum sem stjórnsýslulög gildi um.

Úrskurðarnefnd í upplýsingamálum segir ljóst að maðurinn teljist, vegna umsóknar sinnar um þessa stöðu hjá Vega­gerð­inni, vera aðili að ráðn­ing­ar­mál­inu í skilningi stjórn­sýslu­lag­anna ásamt öðrum umsækjendum um stöðuna. Réttur hans til aðgangs að gögnum ráðn­ing­ar­máls­ins ráðist þar með af ákvæðum stjórn­sýslu­lag­anna en ekki af ákvæðum upp­lýs­inga­laga. Úrlausn um beitingu stjórn­sýslu­laga að þessu leyti heyri ekki undir úrskurð­ar­nefnd um upp­lýs­ing­amál og því beri að vísa kærunni frá.

Hver næstu skref mannsins verða er því í óljóst en hvers vegna hann taldi sig þurfa svo miklar upplýsingar um aðra umsækjendur um starfið er einnig ólóst.

 

 

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál
Vegagerðin

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