Jakob Frímann ánægður með kínversk stjórnvöld - „Ákveðna fordóma gegn hinni kommúnísku hugsjón“

Jakob Frímann Magnússon tónlistarmaður, menningarfrömuður og fyrrverandi alþingismaður lýsir yfir mikilli ánægju með nýlega heimsókn sína til Kína. Segir hann framfarirnar miklar frá því að hann heimsótti landið síðast, fyrir 40 árum. Hrósar Jakob Frímann um leið kínverskum stjórnvöldum og segir ljóst að þau hafi sannað að fordómar gegn hinni kommúnísku hugsjón, sem þar hafi verið við lýði, standist ekki.
Jakob Frímann ræðir þetta í viðtali við Morgunblaðið en viðtalið hefur vakið athygli kínverska sendiráðsins á Íslandi sem birtir úrdrátt úr viðtalinu, á ensku, á Facebook-síðu sinni. Jakob Frímann fór síðast til Kína árið 1986 með Stuðmönnum en sendiráðið hefur eftirfarandi orð úr viðtalinu eftir Jakobi Frímanni:
„Það sem kannski stendur upp úr eftir þessa heimsókn til Kína er sú bylting sem hefur átt sér stað í lífskjörum Kínverja sem hefur tekist að lyfta 600 milljónum manna úr fátækt til auðs.“
Í viðtalinu við Morgunblaðið notar Jakob Frímann raunar orðin örbirgð og álnir. Sendiráðið heldur tilvitnun sinni áfram:
„Það er ótrúlegt afrek og fólk getur haft sínar efasemdir. Við hér höfum verið alin upp við ákveðna fordóma gegn hinni kommúnísku hugsjón, eins falleg og vel meinandi hún var í fyrstu, enda snerist hún upp í andhverfu sína í Sovétríkjunum og að nokkru leyti í Kína. Kínverjar höfðu hins vegar burði og gæfu til að velja til forystu yfir sínum samfélagslegum málefnum menn sem höfðu sýnt og sannað getu sína, eða eftir atvikum vangetu, áður en þeir tóku við hinum æðstu embættum.“
Kosningar
Þarna á Jakob Frímann einkum við þau stífu próf sem embættismenn í Kína þurfa að þreyta áður en þeir eru ráðnir formlega. Saga þessara prófa er hins vegar mun lengri en saga yfirráða kommúnista í landinu og tilvera prófanna kom ekki í veg fyrir að milljónir manna upplifðu hungur og örbirgð í landinu áður en kommúnistastjórnin breytti um stefnu og sneri Kína meira í átt til kapítalisma, án þess þó að ljá máls á lýðræðislegum kosningum.
Sendiráð Kína lætur hjá líða að minnast á að í viðtalinu við Morgunblaðið hrósar Jakob Frímann ekki einungis kínverskum embættismönnum heldur einnig æðstu ráðamönnum. Hann gerir ekki athugasemd við að kínverskur almenningur fái ekki að kjósa valdhafana og telur að Íslendingar ættu að taka Kína sér til fyrirmyndar, án þess þó að leggja lýðræðið af:
„Það þarf hins vegar enginn að efast um getu Xi Jinpings til þess að leiða fyrirtækið Kína ehf. þegar hann horfir yfir sviðið 2026. Það hefur orðið aðdáunarverð umbylting í Kína á ótrúlega skömmum tíma ... Kínverjar eru komnir fram úr okkur á svo mörgum sviðum og það er í rauninni ekkert annað hægt en að lúta í gras og segja til hamingju.“
„Menn dvelja kannski of lengi við að þarna hafi kommúnismi riðið húsum í áratugi. Nú eru um 100 milljón manns í kommúnistaflokknum sem elur upp og velur framkvæmdastjóra samfélagsins og ég get ekki séð annað en að það samfélagsfyrirkomulag hafi reynst til heilla, enda þótt við Íslendingar ætlum að halda tryggð við okkar gamalgróna norræna lýðræði.“