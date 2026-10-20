Íbúðareigendur í Gufunesi verulega ósáttir - Áttu ekki von á nýju húsi svo nálægt sínu

Eigendur íbúða í fjölbýlishúsinu að Jöfursbási 5b, í Gufunesi í Reykjavík, eru verulega ósáttir við byggingu nýs fjölbýlishúss á næstu lóð við þeirra hús, Jöfursbási 3. Segja eigendurnir að þeir hafi ekki átt von á byggingu nýja hússins sem verður um 10-12 metra frá þeirra húsi og tveimur hæðum hærra. Telja eigendurnir að nýja húsið sé ekki í samræmi við deiliskipulag svæðisins. Segja þeir að bygging nýja hússins skerði meðal annars dagsbirtu og útsýni frá þeirra íbúðum og að þetta sé ekki í samræmi við það sem kynnt var þegar þeir keyptu sínar íbúðir. Kærðu eigendurnir ákvörðun byggingarfulltrúa Reykjavíkur um að hafna því að stöðva framkvæmdir við nýja húsið en kröfu þeirra um ógildingu þeirrar ákvörðunar hefur verið hafnað.
Á lóðinni að Jöfursbási 3 eiga að vera sjö fjölbýlishús. Samkvæmt fasteignaskrá er byggingu þriggja þeirra lokið en skráð byggingarár þeirra allra er 2026. Allar íbúðir í tveimur þeirra hafa verið seldar en enn eru til sölu íbúðir í þriðja húsinu. Hin fjögur húsin eru enn í byggingu og þar á meðal er Jöfursbás 3g sem er vestan megin við Jöfursbás 5b, en samkvæmt mælingu í Borgarvefsjá er fjarlægðin milli húsanna, þar sem þau standa næst hvort öðru, aðeins um 10-12 metrar. Þrjú önnur fjölbýlishús eru á lóðinni að Jöfursbási 5 og athygli vekur að miðað við mælingar í Borgarvefsjá er ekkert þeirra eins nálægt húsinu 5b eins og húsið að Jöfursbási 3g verður.
Svalir
Fyrir liggur að Jöfursbás 3g verður tveimur hæðum hærri en Jöfursbás 5b. Það fyrrnefnda verður sjö hæða en það síðarnefnda er fimm hæða en það sést t.d. vel á kynningarmynd söluaðila íbúðanna í húsunum sjö á Jöfursbási 3. Svalir hluta íbúðanna að Jöfursbási 5b munu snúa beint að nýja húsinu. Nokkuð meiri fjarlægð er frá 5b að næsta húsi vestan megin við 3g en það er Jöfursbás 3f, sem er einnig enn í byggingu en það verður um 60 metra frá húsinu að 5b.
Ljóst virðist því að nýja húsið að 3g muni hafa töluverð áhrif á útsýni og birtuskilyrði í íbúðum í 5b, að minnsta kosti í íbúðum vestan megin í húsinu sem eru með svölum sem snúa að nýja húsinu.
Samkvæmt fasteignaskrá eru 23 íbúðir í Jöfursbási 5b en skráð byggingarár er 2024. Það voru hins vegar eigendur fjögurra íbúða sem kærðu höfnun byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar á kröfu þeirra, um að stöðva byggingu Jöfursbáss 3g, til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar hafði áður en kom að því ekki orðið við kröfu þeirra um að stöðva framkvæmdir. Með kærunni fylgdi einnig krafa um stöðvun framkvæmda á meðan kæran væri til meðferðar en þeirri kröfu var vísað frá nefndinni.
Vissu ekki
Sambærilegt mál sem snerist um önnur fjölbýlishús í þessari sömu götu kom fyrir nefndina á síðasta ári. Þá kærði húsfélagið að Jöfursbási 11 byggingarleyfi vegna framkvæmda við nýtt fjölbýlishús að Jöfursbási 9c. Fjarlægðin milli húsanna er sú sama og í þessu máli en húsfélagið taldi byggingu nýja hússins ekki í samræmi við deiliskipulag og sagði íbúa ekki hafa áttað sig á hversu mjög nýja húsið myndi skyggja á þeirra. Kærunni var vísað frá á þeim grundvelli að kærufrestur væri liðinn.
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Í þessu nýrra máli þá höfðu eigendurnir krafist tímabundinnar stöðvunar framkvæmda á meðan kannað yrði hvort framkvæmdirnar væru í samræmi við gildandi skipulag, samþykkt byggingarleyfi og uppdrætti og skuggavarpsmat gagnvart Jöfursbási 5b. Byggingarfulltrúi stóð að svokallaðri stöðuskoðun og taldi að henni lokinni að ekkert væri athugavert og að framkvæmdirnar væru í samræmi við gildandi skipulag og uppdrætti. Lögðu eigendurnir þá fram kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.
Í kærunni kom fram að framkvæmdirnar hefðu bein og veruleg áhrif á fasteignir þeirra, sérstaklega hvað varðaði útsýni, birtu, sól, skuggavarp, notagildi svala og mögulega verðrýrnun fasteigna. Við kaup á íbúðum í Jöfursbási 5b hafi íbúum verið kynnt ákveðin mynd af framtíðaruppbyggingu við Jöfursbás 3. Í söluyfirliti og kynningargögnum hafi verið lögð áhersla á sjávarsýn, útsýni, þaksvalir á 5. hæð og staðsetningu við strandlengju.
Nýja húsið væri hins vegar ekki í samræmi við þá mynd sem þeim hafi verið kynnt. Þvert á móti hafi þeim verið kynnt að á lóðinni Jöfursbási 3 yrðu byggð sex hús en nú væru þau orðin sjö og það sjöunda, Jöfursbás 3g, yrði rétt við hlið þeirra húss. Þá hafi Reykjavíkurborg staðfest að ekki hafi verið gerð skuggavarpsgreining á áhrifum uppbyggingar á lóð nr. 3 gagnvart lóð nr. 5.
Ekki að sjá
Í kærunni kom sömuleiðis fram að synjun byggingarfulltrúa á kröfunni um stöðvun framkvæmda hefði ekki verið studd nægilega miklum gögnum og rökum. Þar að auki væri ekki að að sjá að deiliskipulagsbreyting frá árinu 2023 hafi breytt uppbyggingu svæðisins úr sex húsum í sjö.
Enn væri óupplýst hvar í fyrirliggjandi gögnum kæmi fram samþykkt hæð, staðsetning, fjarlægð og byggingarmassi þeirrar byggingar sem stæði næst Jöfursbási 5b. Í svörum Reykjavíkurborgar hafi komið fram að fjarlægð kæmi ekki fram í aðaluppdráttum heldur mætti mæla hana í Borgarvefsjá. Borgin hafi hins vegar ekki uppfært uppdrætti í þeirri vefsjá fyrr en 19. ágúst 2026. Vefsjáin gæti þó ekki komið í stað samþykktra hönnunargagna eða rökstudds mats stjórnvalds á grenndaráhrifum framkvæmdarinnar gagnvart Jöfursbási 5b.
Bentu kærendur einnig á að skrifstofustjóri umhverfis- og skipulagssviðs hafi viðurkennt fyrir þeim að engin skuggavarpsgreining hafi verið gerð og sagt að þótt borginni bæri ekki skylda til að framkvæma slíka greiningu, við breytingu á deiliskipulagi, væri það ríkur þáttur í rannsóknarskyldu skipulagsyfirvalda.
Hærri
Í andsvörum Reykjavíkurborgar kom fram að árið 2023 hafi ákvæðum deiliskipulags svæðisins um lóðina að Jöfursbási 3 verið breytt. Heildarbyggingarmagn hafi haldist óbreytt en fjöldi íbúða hafi verið aukinn og leyfilegri hæð húsa breytt úr fimm hæðum í sjö. Fram kæmi í hönnunarleiðbeiningum að staðsetning bygginga innan byggingarreits væri frjáls og hæðir bygginga sem næðu yfir fimm hæðir skyldu vera inndregnar.
Deiliskipulagið fastsetti ekki tiltekinn fjölda bygginga innan byggingarreits auk þess sem byggingarleyfið gerði ótvírætt ráð fyrir sjö fjölbýlishúsum. Ekki væri því um að ræða að sjöunda húsið hafi bæst við framkvæmdina á vettvangi án leyfis. Að sama skapi hafi ekki verið þörf á deiliskipulagsbreytingu vegna fjölda húsa. Þá væri framkvæmdin innan þeirra marka sem deiliskipulagið setti varðandi byggingarmagn og nýtingarhlutfall.
Vildi borgin enn fremur meina að stöðvun framkvæmda samkvæmt lögum um mannvirki yrði ekki byggð á því einu að nágrannar teldu framkvæmd hafa neikvæð áhrif á útsýni, birtu eða aðra grenndarhagsmuni. Það breytti heldur engu þótt að engin skuggavarpsgreining hefði verið gerð.
Sjö
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála tekur í niðurstöðu sinni undir með Reykjavíkurborg og byggingaraðila um að framkvæmdin sé fyllilega í samræmi við deiliskipulag. Það sé ekkert í skipulaginu um að hámarksfjöldi húsa sem megi byggja á lóðinni að Jöfursbási 3 sé sex. Þótt skýringargögn með skipulaginu hafi ýmist sýnt sex eða sjö hús á lóðinni þá séu þau ekki bindandi.
Nefndin segir það engu breyta þótt skuggavarpsgreining hafi ekki verið gerð og að það sé ekkert athugavert við skoðun byggingarfulltrúa á málinu.
Kröfu hinna ósáttu íbúðareigenda var því hafnað og því ekki annað fyrirséð en að húsið sem þeir áttu ekki von á muni rísa innan við 15 metra frá þeirra húsi, með tilheyrandi áhrifum á meðal annars útsýni og birtu.