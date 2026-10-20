Friðrik biður fólk að víkja sér ekki undan látna barninu: „Svei þeim“

Að minnsta kosti fimmtán særðust og fimm létust þegar rússneskur dróni hæfði almenningsgarð fyrir utan kaffihús í Kharkiv í Úkraínu, meðal þeirra sem létust var eins árs gamalt barn sem sat í barnavagni. Myndirnar af barninu hafa vakið mikla reiði, meðal þeirra sem deilir myndunum er Friðrik Jónsson, sendiherra Íslands í Póllandi, en hann segir:
„Hryllingurinn heldur áfram. Nú i almenningsgarði við kaffihús í Kharkiv. Ekki víkja ykkur undan heldur skoðið þessar myndir og hafið í huga að til eru þeir sem vilja verðlauna þessa hegðan,“ segir Friðrik.
„Að til eru þeir sem vilja líta fram hjá þessu í þágu „viðskiptahagsmuna“. Að til eru þeir sem vilja sýna þessu skilning af því að einu sinni var Rússland heimsveldi af gamla skólanum en er núna lítið annað en skúrkar og skepnur af verstu sort. Að til eru þeir sem finnst að fórnarlömbin eigi að sætta sig við þetta í þágu “friðar”. Svei þeim.“
Fjöldi óbreyttra borgara sem létust eða særðust í árásum í Úkraínu jókst um 85 prósent í september miðað við sama mánuð í fyrra samkvæmt nýjum tölum Sameinuðu þjóðanna. Á sama tíma halda árásir Rússa áfram af miklum þunga líkt og sást í almenningsgarðinum.
Garðurinn er í bænum Nova Vodolaha í Kharkiv-héraði í norðausturhluta Úkraínu. Þar höfðu nokkrar fjölskyldur með börn höfðu safnast saman þegar árásin var gerð, að sögn úkraínskra yfirvalda.
Að minnsta kosti 15 særðust í árásinni, þar af sjö börn. Oleh Syniehubov, héraðsstjóri Kharkiv, sagði að sjúkraflutningamenn hefðu flutt særða á sjúkrahús. Upphaflega greindi héraðsstjórinn frá því að sex hefðu látið lífið, þar af þrjú börn. Síðar birti hann nánari upplýsingar um fimm hinna látnu. Þar var um að ræða þrjár konur, 28, 34 og 36 ára, og tvær stúlkur, 11 ára og 14 mánaða. Kaffihúsið skemmdist einnig í árásinni.
Mikið mannfall meðal óbreyttra borgara
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt að hann sé að vinna að friðarsamkomulagi, hann hafði ekki miklar áhyggjur af stöðunni þegar hann ræddi við blaðamenn í Hvíta húsinu. „Rússar hafa satt að segja staðið sig ágætlega hvað Úkraínu varðar. Þeir hafa ekki verið að gera mikið,“ sagði Trump.
Þá hafa rússneskir miðlar sakað Úkraínumenn um að ráðast einnig að óbreyttum borgurum og hefur RT eftir embættismönnum þar í landi að það bendi til þess að Úkraínumenn séu við það að gefast upp.
Samkvæmt tölum mannréttindaeftirlits Sameinuðu þjóðanna létust að minnsta kosti 328 óbreyttir borgarar í Úkraínu í september og 2.105 særðust. Er það 85 prósenta aukning frá sama mánuði árið áður.
Árásirnar hafa ekki einskorðast við víglínuna heldur hefur verið tilkynnt um mannfall í 22 héruðum Úkraínu auk höfuðborgarinnar. Aldrei áður frá upphafi innrásar Rússa í febrúar 2022 hafa árásir valdið mannfalli meðal óbreyttra borgara jafn marga daga í einum mánuði í Kyiv, höfuðborg Úkraínu.
Á fyrstu níu mánuðum ársins 2026 höfðu Sameinuðu þjóðirnar staðfest dauða 2.570 óbreyttra borgara og að 15.211 hefðu særst. Samanlagt er það 59 prósenta aukning frá sama tímabili í fyrra. Árásirnar hafa haldið áfram í október og hafa fyrstu vikur mánaðarins reynst sérstaklega mannskæðar.
„Fyrstu tvær vikur október voru meðal mannskæðustu tímabila fyrir óbreytta borgara um árabil,“ sagði Danielle Bell, yfirmaður mannréttindaeftirlits Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu.
Aðfaranótt 7. október gerðu Rússar umfangsmiklar árásir með stýriflaugum og drónum. Samkvæmt eftirlitsmönnum Sameinuðu þjóðanna létust 22 óbreyttir borgarar og 45 særðust í árásum á borgina Pryluky í Chernihiv-héraði í norðurhluta landsins.
Á sama tíma hafa Rússar hert árásir sínar á raforku- og hitaveituinnviði Úkraínu nú þegar vetur nálgast. Í árásum 13. og 14. október skemmdust fjölmörg orkumannvirki, þar á meðal þrjár helstu raforkustöðvar Kyiv, urðu þá 600 þúsund íbúar höfuðborgarinnar tímabundið rafmagnslausir.