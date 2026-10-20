Flugvél gat ekki lent vegna slagsmála um borð - „Þegar við lentum handtók lögreglan manninn“

Slagsmál brutust út í flugvél á leiðinni frá London til Ibiza fyrr í mánuðinum. Flugvélin gat ekki lent vegna þessa.
Breska blaðið The Mirror greinir frá þessu.
Slagsmál brutust út í flugvél írska flugfélagsins Ryanair sem var á leið frá Stanstead flugvelli í London til sumardvalarstaðarins Ibiza á Spáni. Olli þetta farþegum bæði ótta og armæðu því að flugvélin gat ekki lent út af áflogunum.
Öskur og slagsmál
Flugvélin var komin langleiðina til Ibiza, um tveggja og hálfrar klukkustunda ferð, þegar slagsmál á milli farþega brutust út. Að sögn eins farþegar, Harry Watson, var ástæðan sú að einn farþeginn vildi ekki snúa aftur í sætið sitt þó að sætisbeltaljósin væru komin á vegna aðflugsins.
„Allir byrjuðu að öskra á hann,“ sagði Harry. „Fólk hélt áfram að öskra á hann þegar hann fór að sætinu sínu. Einn maður var sérstaklega orðljótur. Stráknum líkaði það ekki þannig að hann varð ofbeldisfullur gagnvart honum og þá brutust út slagsmál. Þetta gerðist í nokkur skipti.“
Ekki kemur fram hvort að áfengisneysla hafi spilað rullu í þessari atburðarás. En flugferðir frá Bretlandi til sumardvalarstaða á Spáni eru alræmdar fyrir óhóflega drykkju farþega. Hafa sum flugfélög vilja banna áfengissölu á flugvöllum vegna þessa, að minnsta kosti á sumum tímum sólarhringsins.
Þurfti að klífa á ný
Þá reyndi áhöfnin að skerast í leikinn. Í myndbandi sem náðist af atvikinu má sjá að flugfreyja reynir að leysa upp slagsmálin og öskrar á farþegana að setjast niður. Nokkrir stóðu þá á miðjum ganginum og flugvélin átti að fara að lenda.
„Allir urðu mjög pirraðir, sérstaklega vegna þess að vélin gat ekki lent og þurfti að klífa á ný,“ sagði áðurnefndur Harry. „Þegar við lentum handtók lögreglan manninn, setti á hann handjárn og fylgdi honum frá borði.“
Umbera ekki óviðeigandi hegðun
Í tilkynningu frá Ryanair varðandi flugið kemur fram að áhöfnin hafi þurft að biðja um aðstoð lögreglu á Ibiza flugvelli. Það er vegna farþega sem hafði truflað flugið.
„Lögregla tók á móti vélinni við lendingu á Ibiza-flugvelli og farþeginn, sem olli ónæði, var fjarlægður,“ segir í tilkynningunni. „Ryanair fylgir strangri stefnu og umber ekki ótilhlýðilega hegðun farþega. Flugfélagið mun áfram grípa til afgerandi aðgerða til að sporna gegn slíkri hegðun, í því skyni að tryggja að allir farþegar og áhöfn geti ferðast í streitulausu umhverfi, án óþarfa truflana.“