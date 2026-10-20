Fær ekki afhentar upplýsingar um ólöglega uppsögn

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál hefur synjað beiðni ritstjóra Eyjafrétta um að Vestmannaeyjabær afhendi tölvupóst sem varðar möguleg starfslok tiltekins starfsmanns hjá bænum. Það er ekki beinlínis tekið fram en það liggur beinast við að álykta að gagnið varði eina af þremur uppsögnum starfsfólks hjá Vestmannaeyjabæ sem innviðaráðuneytið hefur úrskurðað, í öllum tilfellum, að hafi verið ólögmætar.
Eyjafréttir hafa fjallað um þessar uppsagnir að undanförnu. Úrskurðir ráðuneytisins um þær féllu í júní og ágúst en einn fyrstu tveggja úrskurðanna varðar uppsögn kennara. Þriðji úrskurðurinn féll í lok ágúst og nýlega greindu Eyjafréttir, í frétt sem rituð er af ritstjóranum Tryggva Má Sæmundssyni, frá því að ráðuneytið hafi hafnað því að veita miðlinum aðgang að úrskurðinum þar sem svo mikið af persónugreinanlegum upplýsingum séu í honum, sem illmögulegt sé að afmá.
Eyjafréttir hafa fyrstu tvo úrskurðina undir höndum en enginn úrskurðanna þriggja hefur verið birtur á vef Stjórnarráðsins eins og venjan er þegar kemur að stjórnsýsluúrskurðum.
Það er eins og áður segir ekki tekið beinlínis fram að beiðni ritstjórans um aðgang að umræddum tölvupósti varði eina af þessum þremur ólögmætu uppsögnum en það getur vart annað verið en að svo sé, ekki síst í ljósi þess að Vestmannaeyjabær segir tölvupóstinn snúast um réttarágreining vegna umræddra starfsloka.
Samband
Kæra Tryggva Más til úrskurðarnefndar um upplýsingamál var lögð fram í síðasta mánuði. Hafði hann farið fram á aðgang að tölvupósti sem sendur var í mars 2025, frá lögmanni til framkvæmdastjóra stjórnsýslu- og fjármálasvið Vestmannaeyjabæjar en pósturinn tengdist mögulegum starfslokum tiltekins starfsmanns sveitarfélagsins.
Vestmannaeyjabær synjaði beiðninni með vísan til þess að tölvupósturinn væri undanþegin upplýsingarétti almennings þar sem hann tengdist máli tiltekins starfsmanns, auk þess næði réttur til aðgangs að gögnum ekki til bréfaskipta stjórnvalda við sérfróða aðila í tengslum við réttarágreining.
Í umsögn bæjarins til nefndarinnar kom fram að beiðnin hafi byggt á ákvæðum upplýsingalaga um aðgang að gögnum um málefni starfsmanna. Bærinn taldi hins vegar að ákvæði laganna um bréfaskipti stjórnvalds við sérfróða aðila takmörkuðu aðgang að póstinum þar sem hann hafi falið í sér ráðgjöf vegna meðferðar starfsmannamáls.
Í niðurstöðu úrskurðarnefndar um upplýsingamál er vitnað í upplýsingalög þar sem segir að réttur almennings til aðgangs að gögnum um málefni starfsmanna sem starfi hjá aðilum sem lögin taki til nái ekki til gagna í málum sem varði umsóknir um starf, framgang í starfi eða starfssambandið að öðru leyti. Ljóst sé að tölvupósturinn teljist til gagna í máli sem lúti að starfssambandi tiltekins starfsmanns og sveitarfélagsins, í skilningi þessara takmörkunarákvæða upplýsinalaga.
Nefndin segir að samkvæmt lögunum sé heimilt að veita upplýsingar um viðurlög í starfi sem æðstu stjórnendur hafi sætt, þar á meðal vegna áminninga og brottvísana, enda séu ekki liðin meira en fjögur ár frá þeirri ákvörðun sem um ræði. Umræddur tölvupóstur varði hins vegar ekki starfsmann sem talist hafi til eins af æðstu stjórnendum Vestmannaeyjabæjar.
Beiðninni um aðgang að póstinum er því hafnað.