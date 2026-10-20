Faðir Bolvíkings kom að máli við lögreglu eftir fólskulega og tilefnislausa árás - „Hvað gerði hann núna?“

Ungur Bolvíkingur hefur verið dæmdur í sex mánaða fangelsi, þar af þrjá óskilorðsbundna, fyrir fjórar líkamsárásir en allar voru árásirnar framdar undir verulegum áhrifum áfengis.
Þann 8. júní á síðasta ári réðst ákærði á systkini sem búa saman í Bolungarvík. Bróðirinn hafði vaknað eftir að hafa sofnað við sjónvarpið við læti sem komu að utan. Þegar hann fór út hitti hann fyrir ákærða og eftir orðaskipti kom til átaka sem ákærði átti upptökin á með tveimur hnefahöggum. Við þau læti vaknaði systirin og kom hlaupandi út og sá þar mann standa yfir bróður sínum. Hún veifaði höndunum og spurði hvað væri í gangi. Ákærði sagði þá að bróðir hennar væri aumingi og ætti að flytja úr bænum.
Bróðir hennar bað hana að fara aftur inn en áður en hún gat orðið við beiðninni stökk ákærði á hana, tók hana hálstaki og sparkaði svo í nára hennar og fót. Bróðir hennar bað hana aftur að hlaupa inn og hringja þar í lögreglu og að þessu sinni náði systirin að komast inn og skömmu síðar kom bróðir hennar á eftir henni og læsti að þeim. Lýsti bróðirinn því að ákærði hefði verið með geðveikissvip og að hann hefði öskrað af „hreinni illsku“. Náði ákærði að kýla hann ítrekað og bíta hann í fingur og geirvörtu. Hlaut bróðirinn glóðarauga, blóðnasir, sár á fingri, bitfar á geirvörtu og var aumur og marinn. Systirin var einnig aum og marin eftir árásina.
Þegar lögreglu bar að garði var ákærði farinn en á meðan systkinin ræddu við lögreglu kom maður að þeim sem reyndist vera faðir ákærða og spurði: „Hvað gerði hann núna?“
Ákærði var svo handtekinn á heimili sínu í þágu rannsóknar.
Hinar árásirnar áttu sér stað við Edinborgarhúsið á Ísafirði, annars vegar í mars á síðasta ári og hins vegar í september sama ár. Í fyrra tilvikinu veittist ákærði að barþjóni og sló hann einu höggi með krepptum hnefa í andlitið. Í seinna tilvikinu hafði ákærða verið meinað að koma inn í Edinborgarhúsið þar sem hann var í banni vegna fyrri háttsemi. Reiddist ákærði verulega og skvetti bjór yfir einn dyravörð og kýldi annan í andlitið þegar sá reyndi að varna honum inngöngu. Dyravörðurinn þurfti að leita á slysadeild og var með blóð í nefni sem þurfti að drena. Sagði hann fyrir dómi að árásin hefði komið honum í opna skjöldu og hafi það valdið honum kvíða að rekast á ákærða eftir atvikið.
Þegar árásirnar áttu sér stað var ákærði þegar á skilorði eftir að hann var árið 2024 sakfelldur fyrir tvær líkamsárásir. Við ákvörðun refsingar leit dómari meðal annars til þess að ákærði hefði með háttsemi sinni rofið skilorð og auk þess hefðu árásirnar allar verið fólskulegar og án tilefnis. Hins vegar tók dómari líka tillit til þess að ákærði var ungur að árum og hefði auk þess, að eigin sögn, látið af óhóflegri áfengisdrykkju. Hæfileg refsing þótti því sex mánaða fangelsi, þar af þrír óskilorðsbundnir. Eins þarf ákærði að greiða dyraverðinum sem hann kýldi 200 þúsund krónur í miskabætur.