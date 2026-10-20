Allt logar í athugasemdakerfi Elliða: Þjóðþekktir Íslendingar láta hann heyra það - „Þú ert stærri en þetta“

Elliði Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss og fyrrverandi bæjarstjóri Vestmannaeyja, hefur vakið hörð viðbrögð á Facebook eftir að hann birti mynd af hópi manna og gerði að umtalsefni í tengslum við ástandið í Frakklandi.
Fjöldi fólks hefur gagnrýnt færsluna og meðal þeirra sem hafa látið í sér heyra eru tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens, rithöfundurinn Illugi Jökulsson og presturinn Bjarni Karlsson.
Elliði birti myndina með eftirfarandi orðum:
„Hér má sjá nemendafélag framhaldsskóla í Frakklandi kalla eftir betri aðstöðu í skólanum sínum, ....eða hvað?“
Við færsluna bætti hann síðar við eftirfarandi athugasemd innan sviga: „Bætt við eftir á ...að gefnu tilefni, á þessari mynd eru hvorki Frakkar né nemendur.“
„Mikið er þetta innilega lágkúrulegt“
Óhætt er að segja að færslan hafi komið af stað líflegum umræðum. Fjöldi fólks hefur gagnrýnt Elliða fyrir að birta mynd sem tengist ekki atburðum í Frakklandi og sakað hann um að ala á fordómum.
Ef leitað er að myndinni á vefnum kemur í ljós að hún var tekin í Svíþjóð fyrir nokkrum árum og tengist því mótmælaöldunni sem nú stendur yfir í Frakklandi ekki á nokkurn hátt.
„Mikið er þetta innilega innilega lágkúrulegt, Elliði,“ skrifar Illugi Jökulsson.
Bubbi Morthens tekur í svipaðan streng og segist undrandi á framgöngu bæjarstjórans.
„Elliði þetta er ekki þér líkt, þú ert stærri en þetta ef ég þekki þig rétt,“ skrifar Bubbi.
Lögmaðurinn Sveinn Andri Sveinsson er sömuleiðis harðorður og segir einfaldlega:
„Þú ert nú meiri fordómapésinn.“
Elliði svarar honum með háði:
„Áttu við að ég sé með fordóma fyrir nemendafélögum?“
Þegar Sveinn bendir á að myndin sé nokkurra ára gömul og hvorki tekin í Frakklandi né tengist mótmælum þar svarar Elliði:
„Er ekki rasista spilið orðið dáldið þreytt? Held að þið séuð búin að þynna það hættulega mikið.“
Segir innflytjendastefnuna valda skaða
Fleiri hafa blandað sér í umræðuna og meðal þeirra er Bjarni Karlsson prestur, sem gagnrýnir Elliða harðlega.
„Ertu heillum horfinn Elliði! Þú veist að þessi mynd er nokkurra ára gömul og tekin af öðru tilefni í Svíþjóð,“ skrifar Bjarni meðal annars.
Elliði lætur gagnrýnina hins vegar ekki slá sig út af laginu og svarar Bjarna í löngu máli. Þar segir hann meðal annars að þeir atburðir sem eigi sér stað í Frakklandi séu afleiðingar þeirrar stefnu sem Bjarni og skoðanasystkini hans hafi talað fyrir.
„Í Frakklandi erum við einfaldlega að sjá afleiðingar af þeirri stefnu sem þú og skoðanasystkin þín hafa talað fyrir. Ég veit að fyrir ykkur vakir ekkert illt en það gerir afleiðingarnar af þessu ekki bærilegri.“
Elliði heldur áfram og segir:
„Óheftur straumur innflytjenda, sérstaklega múslima, er að valda skaða. Þess vegna eru nágrannar okkar að reyna að vinda ofan af þessu.“
Hann segir að þessa þróun megi meðal annars sjá á Norðurlöndum, í Þýskalandi, Bretlandi og Hollandi.
„Heldur þú í alvöru að ég hafi haldið að þetta væru nemendur?“
Nokkrir þeirra sem taka þátt í umræðunni benda á að myndin sé gömul og tekin í Hjällbo, úthverfi Gautaborgar í Svíþjóð. Einn segist sjálfur hafa búið á svæðinu og kannast við myndina.
Þegar Elliða er bent á að myndin sé ekki frá Frakklandi svarar hann:
„Ó, ekki nemendafélag í Frakklandi, ég þarf greinilega að gæta að mér.“
Önnur kona spyr bæjarstjórann hvort honum sé alveg sama þótt hann fari með rangt mál.
„Heldur þú í alvöru að ég hafi haldið að þetta væru nemendur?“ svarar Elliði.
Ekki eru þó allir á móti bæjarstjóranum í athugasemdakerfinu. Nokkrir taka undir sjónarmið hans og segja að hann sé að vekja athygli á raunverulegum vandamálum í Evrópu, þótt myndin sé ekki tekin í Frakklandi.
Umræðan hefur engu að síður orðið býsna hörð og sýnist sitt hverjum um hvort færslan sé meinlaus háðsádeila eða óviðeigandi framsetning hjá bæjarstjóranum í Ölfusi.