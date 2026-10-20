Áhrifamikil orð Jóhannesar á sérstökum degi: „Því á morgun getur það verið of seint“

„Í dag er ég nákvæmlega jafngamall og pabbi var þegar hann lést þann 10. febrúar 1983. Hann lifði í 19.983 daga - jafnmarga daga og ég hef lifað.“
Svona hefst áhrifamikil frásögn Jóhannesar Kr. Kristjánssonar fjölmiðlamanns en hann var aðeins ellefu ára og sjö daga gamall þegar faðir hans, Kristján Júlíus Finnbogason, lést.
„Ég hef hugsað um þennan dag í rúmt ár eða frá því ég var með Brynju minni erlendis að sinna tengdapabba sem lá lífshættulega veikur á gjörgæslu. Á þessari stundu, þegar veruleg hætta var á að tengdapabbi myndi deyja, varð mér hugsað til tímans þegar pabbi dó. Ég fór að hugsa um hversu ungur hann var þegar hann lést. Og spurði gervigreindina hvenær ég myndi ná nákvæmlega þeim aldri sem hann náði. Svarið var: 20. október 2026.“
Faðir hans lést 10. febrúar 1983 á gjörgæsludeild Landspítala. Andlát föður hans var mikið högg fyrir Jóhannes og breytti lífsstefnu hans.
„Þetta var eitt af þessum „Sliding doors“ augnablikum þar sem maður sér eftir á að lífið hefði getað farið í allt aðra átt. Í dag hugsa ég þannig að einmitt þessi erfiða upplifun hafi gert mig að þeim manni sem ég er í dag - því allt sem lífið leggur á mann mótar mann á einhvern hátt. Það getur styrkt mann en líka brotið mann niður.“
Að missa föður svona ungur braut hann niður en herti á sama tíma.
„Ég varð ofsalega reiður og man aðeins brot úr næsta eina og hálfa árinu eftir að pabbi dó. Nokkrum dögum eftir jarðarförina var ég sendur aftur í skólann. Í frímínútum byrjuðu krakkar að gera grín að því að pabbi væri dáinn. Ég man aðeins augnablik frá þessum tíma. Ég man eftir mér að lemja stráka. Ég man eftir blóði. Og ég man eftir mér mjög reiðum heima. Mamma sagði mér síðar að ég hefði lamið einhverja til blóðs og verið rekinn úr skólanum í viku - fyrir barsmíðarnar.“
Ellefu ára strákur að reyna að tala við föður sinn einu sinni enn
Þá rifjar hann upp bíóferð á kvikmynd um líf eftir dauðann. „Ég man ekkert eftir myndinni sjálfri. En ég man að ég varð enn reiðari eftir að hafa séð hana. Ég hafði farið þangað í þeirri von að komast einhvern veginn í samband við pabba. Það var það sem ég þráði. Ellefu ára strákur að reyna allt til að fá að tala við pabba sinn einu sinni enn. Geðlæknir sem ég talaði við fyrir nokkrum árum sagði að minnistapið frá þessum tíma tengdist áfallastreituröskun.“
Síðar á ævinni, þegar hans eigin börn voru orðin ellefu ára og sjö daga gömul, fór hann að skilja hversu mikið barn hann var.
„Nú er ég jafngamall og pabbi var þegar hann hvarf úr þessum heimi. Og mér finnst ég alls ekki gamall. Þvert á móti finnst mér ég ungur og eiga heilmikið eftir. Einmitt þess vegna átta ég mig betur á því núna hversu ungur pabbi var í raun þegar hann lést - og hversu mikið hann átti eftir að gera, upplifa og njóta í lífinu,“ segir hann.
„Ég hef setið hjá dauðvona fólki og rætt við það um lífið. Líf sem það er að kveðja. Hjá þeim sem hafa öðlast ákveðið æðruleysi gagnvart dauðanum verður oft mjög skýrt hvað skiptir mestu máli í lífinu. Það eru sjaldnast peningar eða hlutir. Það er tíminn með fjölskyldu og vinum. Draumarnir sem rættust - og þeir sem ekki rættust.“
Jóhannes þakkar reglulega fyrir lífið og minnir sjálfan sig á hversu heppinn hann er. Kannski er það vegna þess að hann hefur misst ástvini en missirinn kennir fólki að ekkert er sjálfsagt.
„En það sem skiptir mig mestu máli eru samskiptin við fjölskyldu og vini. Ég hugsa oft um fjölskylduna mína og eitt af því sem skiptir mig máli er að handskrifa bréf til barnanna minna og eiginkonu. Ég gerði það stundum fyrir mömmu þegar hún var á lífi og hún varð alltaf jafn glöð að fá bréf frá mér. Ég ætlast ekki til neins í staðinn þegar ég skrifa þessi bréf. Mig langar einfaldlega að segja þeim hvað ég er stoltur af þeim, hvetja þau áfram og segja þeim hversu mikið ég elska þau. Kannski er þetta eitt af því sem ég hef lært. Að segja hlutina á meðan maður getur. Því á morgun getur það verið of seint.“
Ef hann ætti átta daga eftir ólifaða
Fyrir átta dögum fór hann að hugsa; „Hvað ef ég ætti bara átta daga eftir ólifaða? Hvað myndi ég gera? Hvernig myndi ég nýta þá? Og nú þegar ég hef lifað jafn lengi og pabbi fékk að lifa, hvernig ætla ég að nýta hvern dag sem ég fæ héðan í frá - tíma sem pabbi fékk aldrei?“
„Ég ætla að skrifa fleiri bréf til fjölskyldu og vina og segja oftar „ég elska þig“ við ástvini mína. Ég ætla að hitta vini og vandamenn oftar. Ég ætla að halda áfram að hlusta á fólkið í kringum mig og þá sem leita til mín - því ein besta gjöf sem hægt er að gefa annarri manneskju er að hlusta. Ég ætla að halda áfram að aðstoða þá sem ég get veitt aðstoð. Ég ætla að halda áfram að syngja og æfa með Fjallabræðrum. Ég - sem aldrei stíg út á dansgólf - ætla meira að segja að fara á Salsa dansnámskeið með Brynju minni.
Ég ætla að halda áfram að vinna að draumum mínum og markmiðum og finna leiðir framhjá drumbunum sem falla á veginn. Ég ætla að halda áfram að vera skapandi og frjór og takast á við verkefnin með jákvæðu hugarfari. Ég ætla að halda áfram að vinna Á vettvangi og koma þáttunum út mjög fljótlega.
Af hverju er ég að skrifa um þetta? Jú, vegna þess að lífið heldur áfram - þar til það gerir það ekki lengur.
Og lífið er dýrmætt.
Hver dagur.
Hver falleg stund.
Og allt sem þar er á milli.“