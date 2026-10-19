Vill að nauðgun af gáleysi verði refsiverð eftir umdeildan sýknudóm

Alþingi ætti að skoða hvort það þurfi að búa til ákvæði um nauðgun af gáleysi að mati Sigrúnar Sifjar Eyfeld Jóelsdóttur. Sigrún Sif sem er verkefnastjóri við Háskóla Íslands með MS-próf í sálfræði á sviði taugafræðilegrar hugfræði og sjónskynjunar segir í áhugaverðri grein á Vísi í morgun að í ljósi nýfallins dóms Landsréttar þá sé tilefni til að skoða þetta rækilega því ef ásetningur er skilyrði sakfellingar þá sé of mikil hætta á að krafan um hann sé notuð til að búa til gervivafa.
Rifbeinsbrot, áverkar, eymsli, tognun og heyrnartap
Líkt og fram kom í fréttum á föstudag þá sýknaði Landsréttur karlmann af ákæru um nauðgun en hann hafði verið dæmdur í fimm ára fangelsi í héraðsdómi. Landsréttur klofnaði en einn dómari af þremur vildi sakfella manninn. Meirihluti Landsréttar taldi ósannað að maðurinn hefði brotið á konunni, konan hefði samþykkt að maðurinn mætti beita hana hörku í kynlífi, meðal annars með því að slá hana og taka kverkataki. Hún hefði einu sinni notað öryggisorð og maðurinn þá brugðist við því. Þriðji dómarinn skilaði sérákvæði um að þótt að konan hefði samþykkt harkalegt kynlíf þá þýddi það ekki að hún hefði samþykkt hvaða ofbeldi sem er en samkvæmt ákæru var konan með rifbeinsbrot, yfirborðsáverka á höfði, eymsli í kjálka, tognun í hálsi, öxl, mjóbaki og mjaðmagrind, heyrnartap og rifbrot.
Fram kemur í niðurstöðu dóms Landsréttar að það séu ekki nóg sönnunargögn um að ákærði hafi gengið lengra en hún hafi samþykkt, þar sem ekki sé nægileg sönnun þá beri að sýkna hann af ákærunni. Segir einnig að ásetningur af hálfu hins brotlega sé huglægt saknæmisskilyrði fyrir refsiábyrgð samkvæmt hegningarlögum, en skortur á samþykki þolanda hlutlægt skilyrði slíkrar ábyrgðar. „Gáleysi af hálfu geranda dugi því ekki til sakfellingar,“ segir í dómnum.
Dómurinn hefur verið gagnrýndur harðlega víða um samfélagið og á samfélagsmiðlum yfir helgina. Nú í morgun birtu samtök BDSM á Íslandi yfirlýsingu þar sem tekið er undir gagnrýni Stígamóta á dóminn.
„Það er forkastanlegt og hættulegt að hugtök og reynsluheimur BDSM sé misnotaður fyrir dómstólum eða af gerendum, til þess að réttlæta alvarlegt ofbeldi, beinbrot og líkamstjón. BDSM á Íslandi hafnar því alfarið að BDSM sé notað sem skjól fyrir ofbeldi eða að hugmyndir um samþykki séu túlkaðar þannig að ábyrgðin sé færð yfir á brotaþola,“ segir í yfirlýsingunni.
„Við deilum þeirri skoðun að það séu skelfileg skilaboð út í samfélagið ef dómstólar landsins líti svo á að svo lengi sem BDSM-orðið sé nefnt, megi fólk afsala sér réttindum til lífs og heilsu.“
Ábyrgðin lögð á brotaþola
Í grein sinni fer Sigrún Sif ítarlega yfir dóminn en hún segist hafa talið í fyrstu að dómararnir sem sýknuðu manninn hafa verið illa að sér um ósjálfráð viðbrögð þolenda kynferðisofbeldis og alveg úti á túni varðandi hvað felst í samþykki og mörkum í kynlífi.
„Skýringin á þessari fráleitu niðurstöðu getur ekki verið þekkingarleysi dómaranna tveggja. Í rökstuðningi sínum viðurkenna þeir sjálfir tvennt sem skiptir sköpum í þessu máli, annars vegar að þolendur nauðgana geti frosið af hræðslu og hins vegar að ofbeldi í kynlífi þurfi að samþykkja sérstaklega og með skýrum hætti,“ segir hún.
„Dómararnir vissu því bæði hvernig þolendur geta brugðist við nauðgun og hvaða kröfur íslensk hegningarlög gera til samþykkis.“
Ábyrgðin á að stöðva ofbeldið hafi þannig verið lögð á brotaþola þrátt fyrir að það liggi í orðum dómaranna að hún hafi verið ófær um það.
„Mótsögnin hér stafar ekki af þekkingarleysi heldur vali dómaranna um að beita ekki eigin þekkingu þar sem hún átti við. Þetta eru óverjandi vinnubrögð í sakamáli þar sem líf og heilsa konu eru í húfi,“ segir Sigrún Sif.
„Með þessu búa dómararnir tveir til „lögfræðilegan gervivafa“ í málinu, því þeir sækja vafann um ásetning mannsins ekki í sönnunargögnin heldur í það sem konan gerði ekki. Að mínu mati sýnir þetta mál í hnotskurn hvernig dómstólar búa alltof oft til slíkan gervivafa, ekki aðeins í kynferðisbrotamálum heldur einnig í öðrum málum sem varða ofbeldi karla gegn konum. Þessi uppdiktaði vafi þjónar því hlutverki að varpa ábyrgðinni á ofbeldinu yfir á konurnar sjálfar, í samræmi við ríkjandi en óyrtar hugmyndir um undirskipun kvenna og normalíseringu ofbeldis gegn konum í samfélaginu.“
Samt sé enginn vafi um áverkana og að ofbeldið hafi átt sér stað eða heldur um að konan hafi notað öryggisorð.
„Ákærði, dómararnir tveir og dómarinn sem skilaði sératkvæði eru bókstaflega öll sammála um hvað það merkir, eins og fram kemur í dómnum. Það þýðir að ákærði átti að stoppa! Orðið var eina umsamda leiðin sem konan hafði til að draga samþykki sitt til baka,“ segir Sigrún Sif.
„Konan átti sem sagt samkvæmt dómurunum tveimur bæði að geta stöðvað ákærða þótt hún lýsti því að hún hefði frosið og að tala skýrt þótt hún næði ekki andanum, á meðan hann beitti hana ofbeldi og hún óttaðist um líf sitt. Slík krafa er ekki bara fjarstæðukennd, hún á ekkert skylt við lögfræðilegt mat.“
Alþingi ætti að skoða lög um nauðgun af gáleysi
Þá sé merking samþykkis einnig snúið við þar sem dómararnir gangi út frá því að konan hafi samþykkt allt sem hún hafi ekki bannað fyrir fram.
„Það er ekki séríslenskt að samþykki fyrir harkalegu kynlífi sé notað sem málsvörn í málum sem varða kynferðisbrot og líkamsárásir gegn konum.Í Englandi og Wales var lögfest árið 2021 að samþykki fyrir alvarlegu líkamstjóni í kynlífi sé ekki gild málsvörn fyrir dómstólum. Ástæðan fyrir lagabreytingunni var sú að menn sem höfðu valdið konum alvarlegum skaða eða dauða höfðu í auknum mæli misnotað þá vörn að konurnar hefðu sjálfar viljað harkalegt kynlíf. Landsréttur á Íslandi fer nú með það samþykki sem konan veitti eins og óútfylltan tékka fyrir hvers kyns ofbeldi,“ segir hún. Mælikvarði sem þessi, þótt hann virki kynhlutlaus, bitni yfirleitt á konum þar sem það séu karlar sem beiti konur kynferðisofbeldi í mun meira mæli en öfugt. Það megi jafnvel deila um hvort refsikerfið sé yfirleitt fært um að taka á kynferðisofbeldi.
„Ákærði á að njóta vafans þegar vafi er til staðar, ekki þegar dómstóll seilist svo langt að búa hann sjálfur til,“ segir Sigrún Sif. „Slíkur dómur má ekki verða fordæmisgefandi í kynferðisbrotamálum. Ef samþykki fyrir harkalegu kynlífi nær líka yfir beinbrot og heyrnartap eru engin takmörk á því hvað karlar mega gera konum í nafni kynlífs. Þeir sem beita ofbeldi geta þá borið samþykki fyrir sig, hvort sem þeir valda skaða af ásetningi eða gáleysi.“
Þá telur hún að Alþingi ætti að skoða ákvæði um nauðgun af gáleysi:
„Dómurinn er jafnframt tilefni til að Alþingi skoði rækilega hvort ekki þurfi ákvæði um nauðgun af gáleysi í þeim tilvikum þar sem sýnt er að ofbeldið hafi valdið alvarlegu tjóni á líkama eða heilsu, svo sem beinbrotum eða áfallastreituröskun (e. post-traumatic stress disorder, PTSD),“ segir hún.
„Á meðan ásetningur er skilyrði sakfellingar er of mikil hætta á að krafan um hann sé notuð til að búa til gervivafa, eins og hér var gert. Slík breyting væri ekki framandi íslenskum rétti, því samkvæmt hegningarlögum er þegar refsivert að valda öðrum líkamstjóni af gáleysi. Í Englandi og Wales er gengið enn lengra, því þar er maður sekur um nauðgun ef hann hafði ekki skynsamlega ástæðu til að ætla að samþykki lægi fyrir, meðal annars með hliðsjón af því hvað hann gerði sjálfur til að ganga úr skugga um það. Dómur sem varpar ábyrgðinni á ofbeldinu sem kona var beitt yfir á hana sjálfa er þó síst til þess fallinn að draga úr þeim. Hann sendir þau skilaboð út í samfélagið að ofbeldi gegn konum hafi enga íþyngjandi eftirmála fyrir þann sem beitir því ef það er kallað kynlíf. Skyldi nokkurn undra að við konur eigum erfitt með að treysta réttarkerfinu?“