Þór tekur til hendinni á Seltjarnarnesi – Byrjar á eigin launum

Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri á Seltjarnarnesi, segir að bærinn ætli að grípa til þeirra aðgerða sem þarf að grípa til að ná fram hagræðingu í rekstri bæjarins.
Greint var frá því á dögunum að Seltjarnarnesbær hefði tapað 521 milljón króna á A-hluta rekstrarins fyrstu sex mánuði þessa árs. Eru heildarskuldirnar komnar í 9,5 milljarða króna.
Morgunblaðið greinir frá því í dag að samþykkt hafi verið á fundi bæjarráðs á dögunum að ráðast í aðgerðir til að draga úr kostnaði og ná fram hagræðingu.
Verður meðal annars sett á tímabundið ráðningar- og yfirvinnubann og þá verða laun bæjarfulltrúa lækkuð. Þessu til viðbótar hafi Þór ákveðið að lækka laun sín um 200 þúsund krónur á mánuði.
Í frétt Morgunblaðsins segir enn fremur að bærinn hafi ákveðið að gera úttekt á stofnunum bæjarins með það að markmiði að ná fram hagræðingu.
„Við ætlum að skoða allar stofnanir bæjarins ofan í kjölinn og sjá hvort við getum hagrætt eitthvað,“ segir Þór við blaðið.