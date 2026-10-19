Gunnar Axel Axelsson, fyrrverandi bæjarstjóri Voga, gefur lítið fyrir orð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra um að fækka ætti borgarfulltrúum. Málið sé auglýst sem sparnaðaraðgerð en í raun myndi þetta gagnast Sjálfstæðisflokknum á kostnað minni flokka.
Hildur Björnsdóttir segist vilja borgarfulltrúum úr 23 í 15. Eins og segir í frétt RÚV mætti þannig spara hálfan milljarð á kjörtímabili.
„Það sem ekki kemur fram í þessari frétt er sú staðreynd að það eru alltaf stóru flokkarnir sem tala fyrir fækkun kjörinna fulltrúa, enda hagnast það stærri flokkunum og þrengir að minni framboðum,“ segir Gunnar Axel í færslu á samfélagsmiðlum.
Bendir hann á að í nágrannalöndum okkar sé lögð áhersla á að fjöldi fulltrúa í sveitarstjórnum sé ekki óeðlilega lítill. Einnig að kjörnir fulltrúar séu ekki á háum launum og í fullu starfi. Það grafi óhjákvæmilega undan lýðræðinu og dragi úr nauðsynlegu aðhaldi, meðal annars hvað varðar hagkvæmni í rekstri. Þetta sé einnig gert til að draga úr hættunni á spillingu.
„Vonandi mun ráðherra sveitarstjórnarmála nú setja þetta mikilvæga verkefni í forgang, setja af stað vinnu við að gera fræðilega úttekt á íslenska kerfinu og tryggja þannig að almenningur og kjörnir fulltrúar fái að sjá hlutina i fræðilega réttu ljósi,“ segir Gunnar Axel. „Þá næst mögulega samstaða í samfélaginu um að ráðast í alvöru endurbætur á kerfinu. Endurbætur sem munu ekki aðeins styrkja lýðræðið heldur einnig auka skilvirkni í stjórnkerfinu og leiða til aukinnar hagræðingar i rekstri hins opinbera.“