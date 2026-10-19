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„Það eru alltaf stóru flokkarnir sem tala fyrir fækkun kjörinna fulltrúa“

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 19. október 2026 13:30
Gunnar Axel gefur lítið fyrir orð Hildar Björnsdóttur um sparnaðinn sem hljótist af fækkun borgarfulltrúa.

Gunnar Axel Axelsson, fyrrverandi bæjarstjóri Voga, gefur lítið fyrir orð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra um að fækka ætti borgarfulltrúum. Málið sé auglýst sem sparnaðaraðgerð en í raun myndi þetta gagnast Sjálfstæðisflokknum á kostnað minni flokka.

Hildur Björnsdóttir segist vilja borgarfulltrúum úr 23 í 15. Eins og segir í frétt RÚV mætti þannig spara hálfan milljarð á kjörtímabili.

„Það sem ekki kemur fram í þessari frétt er sú staðreynd að það eru alltaf stóru flokkarnir sem tala fyrir fækkun kjörinna fulltrúa, enda hagnast það stærri flokkunum og þrengir að minni framboðum,“ segir Gunnar Axel í færslu á samfélagsmiðlum.

Bendir hann á að í nágrannalöndum okkar sé lögð áhersla á að fjöldi fulltrúa í sveitarstjórnum sé ekki óeðlilega lítill. Einnig að kjörnir fulltrúar séu ekki á háum launum og í fullu starfi. Það grafi óhjákvæmilega undan lýðræðinu og dragi úr nauðsynlegu aðhaldi, meðal annars hvað varðar hagkvæmni í rekstri. Þetta sé einnig gert til að draga úr hættunni á spillingu.

„Vonandi mun ráðherra sveitarstjórnarmála nú setja þetta mikilvæga verkefni í forgang, setja af stað vinnu við að gera fræðilega úttekt á íslenska kerfinu og tryggja þannig að almenningur og kjörnir fulltrúar fái að sjá hlutina i fræðilega réttu ljósi,“ segir Gunnar Axel. „Þá næst mögulega samstaða í samfélaginu um að ráðast í alvöru endurbætur á kerfinu. Endurbætur sem munu ekki aðeins styrkja lýðræðið heldur einnig auka skilvirkni í stjórnkerfinu og leiða til aukinnar hagræðingar i rekstri hins opinbera.“

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