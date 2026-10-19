Stefán bendir á skuggalega staðreynd um sparifé ríka fólksins - „Svona er byrðum verðbólgunnar misskipt“

Stefán Ólafsson félagsfræðingur bendir á svakalega staðreynd um sparifé efnafólks á Íslandi. Auðæfi þeirra hafa aukist um 30 prósent á stuttum tíma.
„Sparifé efnafólks hefur aukist um 300 milljarða frá 2024,“ segir Stefán í færslu á samfélagsmiðlum.
Bendir hann á að í umhverfi hárra vaxta berjist skuldugar fjölskyldur, sem eru yfirleitt yngra fólk, við að ná endum saman. Þau efnameiri njóta hins vegar lífsins og græða á háum vöxum af sparifé sínu.
„Sá hluti sparifjár efnafólks sem liggur á innlánsreikningum í bankakerfinu hefur aukist um 300 milljarða sl. tvö og hálft ár. Það er um 30% aukning,“ segir Stefán í færslunni. „Sparifé sem geymt er í hlutabréfum, skuldabréfum og fasteignum er svo til viðbótar.“
Á sama tíma hafi yfirdráttur heimilanna í landinu, hjá þeim sem eru í basli fjárhagslega, aukist um rúmlega 10 prósent.
„Svona er byrðum verðbólgunnar misskipt,“ segir hann.