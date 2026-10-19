Sonur gekk inn á vörubílstjóra að hafa samfarir við lík móður hans - „Fyrirgefðu, ég á skilið að vera kýldur kaldur“

Breskur vörubílstjóri á sjötugsaldri hefur verið dæmdur til fangelsisvistar eftir að hafa misnotað lík nýlátinnar konu. Sonur hennar kom að bílstjóranum þegar hann var að fremja ódæðið.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Stephen Sellars, 62 ára gamall vörubílstjóri frá bænum Hibaldstow nærri Scunthorpe í austurhluta Englands, hefur hlotið 16 mánaða fangelsisdóm fyrir að misnota lík kynferðislega. Sellars játaði brot sitt þann 31. ágúst síðastliðinn fyrir dómara í borginni Hull.
Sellars hafði samræði við lík 60 ára gamallar ónafngreindrar konu sem lést eftir skammvinna baráttu við krabbamein.
Hurðin læst og dregið fyrir
Fjölskyldan hafði búið um lík konunnar í borðstofunni. Klætt hana í náttkjól og breitt bútasaumsteppi yfir hana á meðan verið var að undirbúa jarðarförina með útfararstjóranum á útfararstofunni.
En þegar sonur konunnar og annar ættingi sneru aftur heim sáu þeir að garðhliðið var lokað, sem það hafði ekki verið áður. Þá hafði útidyrahurðinni verið læst og dregið fyrir alla glugga sem var líka óvenjulegt.
Þegar sonurinn gekk inn sá hann Sellars ofan á látinni móður sinni. Hann hafði klætt hana úr að neðan og var að hafa samfarir við hana.
Þegar hann gekk á hann viðurkenndi Sellars allt. Hann sagðist hafa vitað að konan væri látin og væri í húsinu. „Fyrirgefðu, ég á skilið að vera kýldur kaldur,“ sagði Sellars.
Kenndi eiturlyfjaneyslu um
Í lögregluyfirheyrslum neitaði Sellars sök og var þögull. En fyrir dómi viðurkenndi hann að hegðun sín væri sjúk og hann hefði farið yfir strik sem hefði aldrei átt að fara yfir. Hann kenndi eiturlyfjaneyslu um að hluta en einnig að eitthvað hefði komið fyrir hann sem hann geti ekki skýrt.
Benjamin Donnell, verjandi Sellars, sagði að brotið væri úr karakter. Vissulega væri Sellars síbrotamaður, með 13 dóma á bakinu síðan árið 1988. En enginn af þeim væri fyrir kynferðisbrot.
Sonurinn sagðist hafa frosið þegar hann sá hvað var að gerast. Honum hafi liðið eins og Sellars hafi verið að nauðga móður sinni. „Þetta atvik er búið að hafa gríðarleg áhrif á mig,“ sagði hann í réttarhöldunum.
Sagði hann að málið væri súrreallískt og sagði Sellars vera ógeðfelldan mann. „Það er ekkert sem réttlætir þetta,“ sagði sonurinn.
Slapp við 7 ára dóm
Dómarinn John Thackaray dæmdi Sellars til hámarksrefsingar fyrir brot af þessu tagi. Hann var ómyrkur máli þegar hann kvað upp dóm sinn.
„Þú varst greinilega búinn að skipuleggja þetta, þú læstir hliðinu, læstir hurðinni og dróst gluggatjöldin fyrir,“ sagði dómarinn.
Sagðist hann hafa viljað dæma Sellars til þyngri refsingar. Hámarkið væru tveggja ára fangelsi, stytt í 16 mánuði út af játningu. En nýlega hafði lögunum verið breytt og hámarksrefsingin verið hækkuð upp í 7 ár. Sellars hafi framið brot sitt áður en gildistími þeirra laga tók gildi.
„Ef brotið hefði átt sér stað einum mánuði seinna þá hefði fangelsisdómurinn verið mældur í árum en ekki mánuðum,“ sagði Thackaray.
Fjölskyldan var heldur ekki sátt við þennan stutta dóm. „Þetta er ekki nærri því nógu langt,“ sagði einn ættingi. „Ég vona að þú deyjir í fangelsi.“