Skiptar skoðanir um fyrirhugaða uppbyggingu í Spönginni - „Þéttingin komin aftur á kreik?“

Fullyrt er í Morgunblaðinu í dag að vel hafi verið tekið í hugmyndir fasteignafélagsins Reita um uppbyggingu í Spönginni í Grafarvogi. Til stendur að byggja þar nýjar íbúðir, meira rými fyrir verslanir og þjónustu og almenningsrými. Samkvæmt fréttinni lét félagið framkvæma könnun meðal íbúa um framtíð Spangarinnar og niðurstaða hennar var sú að rétt rúmur helmingur íbúa 60 ára og eldri vilji selja stærra húsnæði til að flytja í minni íbúð, en að skortur sé á slíkum í Grafarvogi.
Fréttinni hefur verið deilt inn á íbúahóp Grafarvogsbúa og eru skoðanir þar skiptar. Sá sem deilir fréttinni tekur fram að hann hafi ekki verið spurður um fyrirhugaða uppbyggingu og styður hana ekki.
„Ég man ekki eftir að hafa verið spurður og nei þetta styð ég ekki!“
Þó nokkrir hafa lýst yfir óánægju og segja nei takk við uppbyggingunni, segjast ekki hrifnir, að ekki megi við því að missa bílastæði í Spönginni og að uppbyggingin muni skyggja á eldri byggð og lækka þar með íbúaverð. Einn spyr hvort þarna sé „þéttingin komin aftur á kreik“ en fræg eru neikvæð viðbrögð Grafarvogs við áformum fyrri meirihluta borgarstjórnar um þéttingu í hverfinu.
Aðrir taka þó vel í uppbygginguna og segja tíma til kominn að gefa Spönginni andlitslyftingu.
Einhverjir velta fyrir sér könnunni sem vísað er til í fréttinni, hverjir hafi verið spurðir og um hvað hafi verið spurt. Slík viðbrögð eru áhugaverð í ljósi bókana á fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur á dögunum þar sem fjallað var um tillöguna en þar lýstu bæði fulltrúar meiri- og minnihluta ánægju með samráð Reita við íbúa.
„Þá er vert að hrósa Reitum fyrir að hafa leitað eftir sjónarmiðum íbúa Grafarvogs með könnun sem sýndi mikinn stuðning meðal þátttakenda við aukna þjónustu í Spönginni,“ sagði í bókun meirihlutans og í bókunum fulltrúa Samfylkingarinnar og Sósíalistaflokks Íslands er samráðinu sömuleiðis fagnað.
Könnunin sýndi að um 73 prósent svarenda sem eru eldri en 60 ára voru fylgjandi íbúðum fyrir eldra fólk í Spönginni. Rétt er að taka fram að Reitir stefna á að halda bílastæðunum sem þegar eru í Spönginni og bæta við bílastæðum í kjallara fyrir íbúa fyrirhugaðrar byggðar.
Íbúar sem eru óánægðir með fyrirhugaða uppbyggingu þurfa þó ekki að örvænta þar sem fyrirhugaður er íbúafundur á bókasafninu í Spönginni á næstu vikum ásamt formlegu skipulagsferli þar sem íbúar geta gert athugasemdir.
Samkvæmt tilkynningu borgarinnar í desember á síðasta ári er gert ráð fyrir 13.000 nýjum íbúðafermetrum í Spönginni auk 1.400 fermetra af atvinnuhúsnæði. Heildarstærð svæðisins mun þar með aukast úr 9.600 fm í um 24.000 fm.