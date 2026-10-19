Samkvæmt nýrri rannsókn eru heimsálfurnar sex en ekki sjö - Þessar eru enn þá fastar saman

Samkvæmt nýrri breskri rannsókn eru heimsálfurnar sex talsins en ekki sjö eins og áður var talið. Ástæðan er að tvær heimsálfurnar eru ekki að fullu aðskildar.
Þetta kemur fram í rannsókn jarðvísindamannsins doktors Jordan Phethean og fleiri, við Derby háskóla.
„Norður-Ameríku- og Evrasíuflekarnir hafa ekki enn brotnað í sundur, eins og talið er að hafi gerst fyrir 52 milljónum ára,“ segir Phethean. Það er að flekarnir tveir, sem Ísland stendur á mörkunum á, hafi ekki klofnað alveg undir hafsbotninum.
Á Íslandi og á Grænlands-Íslands-Færeyja hryggnum megi finna jarðefni frá báðum meginlöndum.
Vísindamennirnir halda því ekki fram að meginlöndin muni sameinast aftur en að málið sé einfaldlega flóknara en áður hafi verið talið.
Nefnt er að nýlega hafi ýmislegt undarlegt komið í ljós við rannsóknir á Davis sundi, á milli Grænlands og Baffin eyju í Kanada. Það er að djúpt í jarðlögunum megi finna merki um lítinn fleka, sem hafi þó ekki aftengst öðrum.
Þetta allt saman beri þess merki að aðskilnaður jarðfleka og heimsálfa gangi ekki alltaf smurt. Sums staðar teygist á jarðskorpunni og hún þynnist í stað þess að rofna.