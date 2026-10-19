Rajan lætur Íslendinga heyra það: „Hrókur alls fagnaðar“ er í raun hundleiðinlegur

Rajan Parrikar, doktor í rafmagnsverkfræði, fer hörðum orðum um íslenska partímenningu og gildismat þjóðarinnar í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag. Hann segir áfengisneyslu hafa lagt íslenskt félagslíf undir sig og veltir því upp hvort áhersla Íslendinga á skemmtanir sé farin að bitna á því sem raunverulega skiptir máli, meðal annars menntun barna.
Rajan hefur áður vakið athygli fyrir beitta pistla um íslenskt samfélag og menningu og er óhætt að segja að hann dragi hvergi af sér í nýju greininni.
„Íslendingar taka partí mjög alvarlega. Ekki vegna ánægjunnar, heldur vægis þeirra í lífinu. Eftirvæntingin varir dögum saman, stundum vikum. Á sunnudeginum er partíið orðið að nýrri Íslendingasögu: Þetta var frábært! Ótrúlegt kvöld! „Legendary“ partí. Sannarlega ógleymanlegt. Þú hefðir átt að sjá þennan og hinn!“ skrifar Rajan.
Hann segir að þegar upp sé staðið sé mikilvægi þessara samkoma gjarnan stórlega ýkt.
„Morguninn eftir er þó mikilfengleikinn sem kvöldinu er eignaður í beinu hlutfalli við þýðingarleysi þess.“
„Hrókur alls fagnaðar“ er í raun hundleiðinlegur
Rajan beinir meðal annars spjótum sínum að þeim sem telja sig vera líf og sál hverrar samkomu.
„Á hverri íslenskri samkomu er kunnugleg manngerð: „hrókur alls fagnaðar“. Furðumargir telja sig slíka hróka (og byggja það mat á eigin meðmælum). Sömu sögurnar, sömu brandararnir og sama númerið, sem verður bara háværara eftir því sem líður á kvöldið. „Hrókur alls fagnaðar“ er í raun hundleiðinlegur.“
Hann tekur þó fram að hátíðahöld og skemmtanir eigi vitaskuld rétt á sér, ekki síst í landi þar sem vetur eru langir og dimmir. Vandinn sé þegar skemmtanir verði að þungamiðju tilverunnar.
„En eitt er að hafa rúm fyrir skemmtun í lífinu, annað að skipuleggja lífið í kringum hana. Ísland virðist nú falla í seinni flokkinn.“
Sérstaklega gagnrýnir hann hversu samofið áfengi sé orðið félagslífi Íslendinga.
„Áfengi og íslenska partíið eru orðin óaðskiljanleg, nánast samheiti. Tilefnið getur verið afmæli, endurfundir, fyrirtækjaviðburður, hátíð eða einfaldlega föstudagur. Tilefnið breytist. Drykkjan ekki.“
Hann segir drykkjuna í raun vera orðna aðalatriðið.
„Áfengi hefur lagt íslenskt félagslíf svo rækilega undir sig að drykkjan er orðin sjálfur viðburðurinn og tilefnið aðeins átyllan.“
Rajan fullyrðir jafnframt að nærri fjórðungur Íslendinga sé með skaðlegt drykkjumynstur og segir vandann því ekki bundinn við fámennan hóp.
Hvað er verið að kenna börnunum?
Rajan tengir síðan gagnrýni sína á skemmtanamenningu þjóðarinnar við umræðu um slakan námsárangur íslenskra barna. Hann telur að í þeirri umræðu sé horft fram hjá mikilvægi þess gildismats sem börn alast upp við.
„Börn alast ekki upp í skólum. Þau alast upp í menningu.“
Hann segir að þegar leitað sé skýringa á námsárangri barna beinist athyglin gjarnan að kennurum, námskrám, samfélagsmiðlum og prófum.
„En þar er gengið fram hjá grundvallarspurningunni: Hvað hefur unga fólkinu þegar verið kennt að meta?“
Rajan gagnrýnir að frægt fólk og íþróttamenn njóti mikillar athygli á meðan afrek íslenskra vísindamanna og fræðimanna fari mun hljóðar.
Hann nefnir sérstaklega stærðfræðinginn Sigurð Helgason og eðlisfræðinginn Ara Brynjólfsson og spyr hvort íslensk börn þekki yfirhöfuð til afreka þeirra.
„Það sem barn sér ekki getur það ekki stefnt að.“
Hann segir að samfélagið þurfi að gera meiri kröfur og hvetja börn til metnaðar.
„Siðmenning sem gerir takmarkaðar kröfur elur fyrirsjáanlega af sér takmarkaðan metnað. Ólíkt fjölmennari samfélögum hefur Ísland ekki svo mikinn mannauð að það geti leyft sér að sóa honum.“
Beinir sjónum að öldruðum
Í lok greinarinnar beinir Rajan sjónum sínum að meðferð aldraðra á Íslandi og vísar til nýlegrar umfjöllunar Kveiks um aðbúnað þeirra.
Hann segir þær uppljóstranir fara illa saman við þá mynd sem hann hafi lengi haft af Íslandi sem mannúðlegu samfélagi.
„Ungir og aldnir standa hvorir á sínum enda ævinnar. Annar hópurinn á enn eftir að leggja sitt af mörkum; hinn hefur þegar gert það. Hvorugur fer með völd og báðir eru háðir þeim sem standa þeirra á milli.“
Rajan segir að hvernig samfélagið komi fram við þessa tvo hópa segi mikið um raunverulegt gildismat þess.
„Það sem við setjum fyrir augu hinna ungu segir þeim hvað sé þess virði að verða. Hvernig við komum fram við hina öldruðu segir þeim hvers virði það var að verða eitthvað.“
Hann lýkur greininni á því að minna á að skemmtanir og hátíðahöld séu ekki mælikvarði á árangur í lífinu.
„Partíið er ekki uppskeran, hversu stórt sem afmælið er. Það er ekki Íslendingasaga, hvað sem sagt er á sunnudeginum. Siðmenning sem tekur hátíðahöld fyrir afrek hefur þegar lýst því yfir hvað hún telur verðugt að stefna að í lífinu og hvers virði hún metur það að gera nokkuð úr sér.“