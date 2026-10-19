Matthías opnar sig um erfiða baráttu – Vill koma mikilvægum skilaboðum til annarra karla

Matthías Freyr Matthíasson, 46 ára, greindist með ristilkrabbamein í apríl síðastliðnum eftir að hafa glímt við mikla kviðverki um nokkurt skeið. Skömmu síðar kom í ljós að krabbameinið hafði dreift sér í lifur. Hann hefur síðan gengist undir tvær aðgerðir og er nú í öflugri lyfjameðferð eftir að ný meinvörp fundust.
Matthías segir frá veikindum sínum í einlægum pistli sem birtist á Vísi í dag. Þar lýsir hann því hvernig líf hans tók skyndilega stakkaskiptum og hversu mikilvægt það hafi reynst honum að geta leitað stuðnings hjá öðrum sem hafa gengið í gegnum sambærilega reynslu.
Vinnudagurinn tók snöggan endi
Matthías segist alla tíð hafa verið nokkuð heilsuhraustur þótt hann hafi ekki endilega sett líkamlega heilsu í fyrsta sæti. Það hafi því verið mikið áfall þegar honum var tilkynnt um greininguna í apríl.
„Óhætt að segja að vinnudagurinn hafi tekið snöggan og óvæntan endi,“ skrifar hann.
Honum hafi verið sagt að hann væri heppinn að vera svona ungur, enda væri ristilkrabbamein algengara meðal eldra fólks. Þau orð hafi þó veitt litla huggun, sérstaklega þegar frekari rannsóknir leiddu í ljós að sjúkdómurinn hafði dreift sér.
Greiningin hafi vakið upp erfiðar spurningar um framtíðina, fjölskylduna og hversu mikill tími væri fram undan.
Þrátt fyrir áfallið hafi hann ákveðið að leggja allt sitt í baráttuna og treysta á læknana og læknavísindin.
Ný meinvörp fundust í lifrinni
Sumarið fór að stórum hluta í tvær aðgerðir og bataferlið í kjölfarið. Matthías lagði jafnframt áherslu á að njóta samverunnar með fjölskyldu og vinum, sem hafi sýnt honum ómetanlegan stuðning.
Aðgerðirnar gengu vel en síðan kom bakslag þegar ný meinvörp fundust í lifrinni. Í kjölfarið var fyrirhugaðri lyfjameðferð breytt og ákveðið að beita öflugri meðferð, sem hann gengst nú undir.
Matthías segir stuðninginn frá fólkinu í kringum sig hafa skipt gríðarlegu máli á þessum erfiða tíma.
Vill hvetja aðra karla til að leita stuðnings
Matthías segir ástæðu þess að hann stígi fram með sögu sína meðal annars vera þá að hann hafi heyrt af mun fleiri körlum á sínum aldri, og jafnvel töluvert yngri, sem hafi greinst með ristilkrabbamein á undanförnum árum.
Hann hefur jafnframt á tilfinningunni að karlmenn eigi almennt erfiðara með að ræða veikindi sín og séu tregari til að leita sér jafningjastuðnings.
Sjálfur hafi hann fundið mikinn styrk í þeim stuðningi sem meðal annars sé í boði hjá Ljósinu og Krafti, stuðningsfélagi ungs fólks sem greinst hefur með krabbamein.
Hann segir ómetanlegt að hitta fólk sem hafi gengið í gegnum eða standi frammi fyrir svipuðum áskorunum. Þar gefist tækifæri til að deila reynslu, fræðast og styrkja hvert annað.
Matthías hvetur því aðra sem glíma við krabbamein, ekki síst karlmenn, til að kynna sér þau úrræði sem standa til boða og óttast ekki að stíga fyrsta skrefið.
„Komdu og fáðu stuðning og ef þú getur, veittu stuðning til baka. En fyrsta skrefið er að koma.“
Hann lýkur pistlinum á stuttum en áhrifamiklum orðum:
„Lífið er núna!“