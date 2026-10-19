Lára hefur greinst þrisvar með krabbamein: „Ég er full af lífsþrótti og vil eiga fullt af árum í viðbót“

Lára Árnadóttir hefur þrisvar sinnum greinst með krabbamein. Hún er þakklát fyrir lífið og fyrir að hafa þekkt sinn líkama og hlustað á einkennin.
„Sá sem ómaði tjáði mér að þetta væri mjög eðlilegt fyrir konu á mínum aldri,“ segir Lára Árnadóttir, sem var 49 ára þegar bólga fannst í hálsi hennar. Hún var í rannsóknum árlega eftir það. Níu árum síðar var hún orðin mjög máttfarin og fór til innkirtlasérfræðings sem gaf henni lyf til að stilla skjaldkirtilinn af. Einu og hálfu ári seinna var Lára aftur farin að finna fyrir einkennum og leitaði þá aftur til læknis. „Ég var búin á því. Við þekktumst orðið það vel að hann ákveður að láta stinga á þessu aftur og þá kemur í ljós að ég er með illkynja krabbamein.“
Krabbameinið var því miður búið að dreifa sér út fyrir kirtilinn og segir Lára að hún hefði viljað að meinið hefði uppgötvast fyrr. „Það hefði verið betra að það hefði verið tekið mark á þessu þarna tveimur árum fyrr og gert eitthvað í þessu.“
Lára greindist síðan aftur 59 ára, en var þá farin að þekkja einkennin. „Það er þessi litli hiti, beinverkir og orkan er minni.“ Hún var þá í hlaupahópi og mikið að hreyfa sig. „Ég ætlaði að fara að taka þátt í maraþoni og þá kemur í ljós að ég er með krabbamein í legi.“
Tíu árum síðar fann Lára aftur fyrir kunnuglegum einkennum. „Ég get eiginlega ekki hlaupið, ég er að reyna að hreyfa mig, alltaf þreytt.“
Lára var þá greind með illkynja ristilkrabbamein. „Ég trúi á almættið og held að það hafi bara verið verndarhendi yfir mér þarna.“
Hún segist þakklát fyrir lífið og fyrir að hafa þekkt sinn líkama og hlustað á einkennin. „Ég er bara ég, ég þekki mig líkama. Ég er íþróttakona, ég vil hreyfa mig. Ég er full af lífsþrótti og vil eiga fullt af árum í viðbót. Ég er bara þakklát fyrir þetta.“