Komu til Íslands til að fagna gullbrúðkaupi – Ferðin breyttist í martröð

Tom Profitt og eiginkona hans komu hingað til lands í lok september til að fagna 50 ára brúðkaupsafmæli sínu. Dvöldu þau á landinu í viku, gengu víða um Ísland og skoðuðu helstu ferðamannastaði.
Á síðasta degi ferðarinnar féll Profitt og hlaut lífshættulegan heilaskaða. „Við vitum ekki nákvæmlega hvað gerðist. Hann hrasaði eða datt, eða eitthvað þess háttar, á leiðinni niður stiga, og skall með höfuðið í gangstéttina,“ segir Jackie Seidl, dóttir hans.
Proffitt gekkst undir skurðaðgerð og lá í 17 daga á gjörgæsludeild í Reykjavík. Mánudaginn 12. október var hann fluttur á Aurora Medical Center í Summit í Wisconsin. Hann hefur ekki endurheimt fulla meðvitund. Seidl segir að ástand Proffitts sé farið að batna. „Hann er loksins farinn að sýna framfarir og koma til baka. Við sjáum hann opna augun, hreyfa tærnar og kreista hendurnar á okkur,“ sagði Seidl. Hún vonar að hann nái sér fyrir úrslitakeppni hafnaboltans, World Series. „Vonandi vaknar hann og við getum horft á leikina saman í sjónvarpinu,“ sagði Seidl.
Samhliða því að styðja við Proffitt þarf fjölskylda hans einnig að huga að greiðslu lækniskostnaðar erlendis. Hjónin voru með ferðatryggingu, en hún dekkar aðeins hluta af kostnaðinum.
„Það sem við gerðum okkur ekki grein fyrir var að Medicare nær ekki til sjúkrahúsa eða sjúkrahúsdvalar erlendis,“ segir Seidl. Hún áætlar að kostnaðurinn muni hlaupa á hundruðum þúsunda dollara.
„Þar sem hann er ekki búsettur í Evrópu á hann ekki rétt á íslenska heilbrigðiskerfinu; því þarf að greiða allan kostnað, þar á meðal 17 daga dvöl á gjörgæsludeild á Íslandi, úr eigin vasa,“ sagði Seidl.
Proffitt er fæddur og uppalinn í suðausturhluta Wisconsin og býr nú í Menomonee Falls. „Hann er mikill aðdáandi alls sem tengist Wisconsin; hann elskar allar íþróttir frá Wisconsin. Hann væri himinlifandi að vita til þess að Brewers séu á leið í World Series, og hann væri mættur á völlinn ef hann gæti,“ segir Seidl. Að sögn Seidl hefur Proffitt einnig verið meðlimur í Sherman Park lútersku kirkjunni alla ævi og starfað þar sem sjálfboðaliði.
Tom er fyrrverandi liðsmaður flughersins, eiginmaður, faðir þriggja dætra og afi átta barna. Hann ver tíma sínum í sjálfboðaliðastarf í Sherman Park lútersku kirkjunni í Milwaukee, fylgist með íþróttaviðburðum frá Wisconsin og leikur sér við hundinn sinn og hundinn sem tilheyrir fjölskyldunni. Hann er einstaklega gjafmildur og býr yfir skemmtilegum húmor, sem gerir það að verkum að hann er elskaður af mörgum.
„Hann er einn af okkar bestu og tryggustu stoðum,“ sagði Ben Schimm, prestur við Sherman Park lútersku kirkjuna. „Hann hefur stutt við svo marga á ýmsa vegu. Hann veit hvar allt er að finna; hann þekkir fólkið hér mjög vel, sem og áhugamál þess.“
Hrundið hefur verið af stað söfnun á GoFundMe til aðstoðar fjölskyldunni og hefur hún þegar hlotið góðar undirtektir. Söfnunarféð mun nýtast til að greiða sjúkrahúsreikninga frá Íslandi, sem og kostnað við sjúkraflutninga milli landa til að koma honum heim.
„Enginn vill sjá ástvin líða þjáningar. Það er eðlilegt mannlegt viðbragð að vilja gera allt sem í manns valdi stendur til að hjálpa, lina þjáningarnar og veita stuðning,“ sagði Schimm.
„Þetta hefur snert mjög við mér,“ sagði Seidl. „Að geta veitt foreldrum mínum fjárhagslegan létti vegna þessa gríðarlega og algjörlega óvænta lækniskostnaðar væri mikill léttir.“