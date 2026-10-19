Ísraelskt flugfélag hyggst fljúga beint til Íslands – „Þetta gæti varðað þjóðaröryggi“

Ísraelska flugfélagið Arkia hyggst hefja beint áætlunarflug til Íslands næsta sumar. Fjölmiðlafræðingur varar við og spyr hvort að íslensk yfirvöld hafi gefið leyfi fyrir þessu. Þetta sé þjóðaröryggismál.
Ísraelska flugfélagið Arkia tilkynnti í gærkvöldi að Reykjavík væri á meðal nýrra beinna áfangastaða. Áætlunarflug á milli Tel Aviv og Reykjavíkur hefjist í júní árið 2027.
„Í fyrsta sinn mun ísraelskt flugfélag halda úti reglulegu og beinu áætlunarflugi til Íslands,“ segir í frétt ísraelska miðilsins Ynet News. Kemur fram að flugið kosti tæplega 800 dollara, eða um 97 þúsund krónur með kynningarafslætti.
Arkia tilkynnir einnig beint áætlunarflug til fjögurra annara staða. Það er Manilla í Filippseyjum, Tallinn í Eistlandi, Yerevan í Armeníu og Sarajevo í Bosníu en félagið nefnir Reykjavík sem aðaltilkynninguna.
Hermenn með vandræði
Fjölmiðlafræðingurinn Svala Magnea Ásdísardóttir hefur vakið athygli á þessum tíðindum og varar við þeim. Um sé að ræða þjóðaröryggismál.
„Hvers vegna er ísraelskt flugfélag skyndilega að hefja beint flug til Íslands?“ spyr Svala í færslu á samfélagsmiðlum. Spyr hún einnig hvort að það sé komið leyfi frá Samgöngustofu fyrir þessu.
„Mér skilst að ísraelskir hermenn komi reglulega til landsins. Þeir rötuðu í fréttirnar þegar þeir réðust á kaffihús í Keflavík í eigu palestínskrar fjölskyldu, sem er að reyna að halda áfram með lífið, þrátt fyrir þjóðarmorð, og láta gott af sér leiða í samfélaginu,“ segir Svala.
Uppbygging á norðurslóðum
Þá sé bandaríski herinn sífellt að auka nærveru sína á norðurslóðum, við Ísland og Grænland. Bandaríkjamenn séu í nánu samstarfi við Ísrael.
„Ísland hefur gagnrýnt hernaðaraðgerðir Ísraels á Gaza. Íslensk yfirvöld viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki,“ segir Svala. „Hvernig getur ísraelskt flugfélag opnað beina flugleið til Íslands undir þessum kringumstæðum?“
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Spyr hún hvort Íslendingar hafi átt þátt í þessu, það er íslensk ferðaþjónustufyrirtæki. Hvort verið sé að svala einhverri raunverulegri þörf eða áhuga ísraelskra ferðamanna og hverjir það eru sem muni nýta sér þennan ferðamáta.
„Það er full ástæða til að krefjast svara um aðdraganda þessarar ákvörðunar og hverjir standa að baki henni. Þetta gæti varðað þjóðaröryggi. Án gríns,“ segir hún.