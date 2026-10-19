Hætta við umdeild áform á Völlunum

Hafnarfjarðarbær hefur ákveðið að hætta við uppbyggingu 130 einingahúsa á Völlunum. Samið hafði verið við Styrkás fasteignir um uppbygginguna sem átti að vera fyrir verkafólk í tímabundinni vinnu.
„Fallið frá áformum um tímabundna íbúðabyggð við Krýsuvíkurveg,“ segir í tilkynningu Hafnarfjarðarbæjar.
„Meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur ákveðið að falla frá áformum um uppbyggingu íbúða fyrir tímabundna búsetu við Krýsuvíkurveg og Hvaleyrarvatnsveg,“ segir enn fremur. „Ákvörðunin er tekin að undangenginni yfirferð á forsendum verkefnisins, meðal annars með hliðsjón af sjónarmiðum sem fram hafa komið í samtali við íbúa. Meirihlutinn er samstíga í þessari ákvörðun.“
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Mikil reiði meðal íbúa eftir ummæli Orra – „Við viljum þetta ALLS EKKI“
Eins og DV hafði áður greint frá var gríðarleg óánægja á meðal íbúa með samkomulagið. Þúsundir undirskriftir söfnuðust og íbúar létu heyra í sér á íbúafundi og í fjölmiðlum.