Gísli Freyr og Þórður Snær fara yfir stöðuna eftir brotthvarf Jóns - „Það er ekki til að slá á sögur um klíkumyndun“

Gísli Freyr Valdórsson, umsjónarmaður Þjóðmála, telur að það sé skrítin stemning í þingflokki Viðreisnar og að það verði gerðar breytingar á forystu flokksins áður en kjörtímabilinu lýkur. Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, telur hins vegar að brotthvarf Jóns Gnarr úr þingflokki Viðreisnar hafi engin áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið og að ákveðin öfl í samfélaginu sem séu á móti ríkisstjórninni séu að beita sér gegn flokknum.
Brotthvarf Jóns Gnarr úr þingflokknum fyrir helgi vakti mikla athygli sem og viðtölin sem hann fór í til að útskýra ákvörðun sína. Fram kom í þættinum Spursmálum að hann teldi ástandið í þingflokknum óheilbrigt og að stirt samband sé á milli Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og formanns Viðreisnar, en þær hafa báðar hafnað því alfarið. Þá talaði Jón um klíkumyndun í Kastljósi.
Margir stjórnmálaleiðtogar brennt sig
Gísli ræddi um stöðuna eftir brotthvarf Jóns í Bítinu á Bylgjunni í morgun og setti spurningamerki við að Þorgerður sé nú á leið til Víetnam.
„Þessi ferð sem að Ingileif aðstoðarmaðurinn hennar er að fara í og María Rut eiginkona hennar og þingmaður Viðreisnar fer í líka. Það er ekki til að slá á sögur um klíkumyndun að þær þrjár séu að fara saman til útlanda í þrjár vikur. Það er mjög skrítið og staðfestir að einhverju leyti það sem Jón var að segja.“
Nefnir hann líka þjóðaratkvæðagreiðsluna um aðildarviðræður við Evrópusambandið. „Hún var ekkert borin undir þingflokkinn, sú dagsetning. Maður hefði haldið að Þorgerður með alla sína reynslu hefði átt að hafa vit á því að hafa þingflokkinn með í ráðum í svona stóru máli,“ segir hann. „Það er greinilega einhver skrítin stemming eða ára þarna inni.“
Það hafi margir stjórnmálaleiðtogar brennt sig á því að hafa ekki þingflokkana með í ráðum. „Mörg af stóru málum síðustu ára eru út af því að menn eru ekki að sinna þingflokkunum sínum. Ég veit ekki hvort þetta sé opinbert leyndarmál í stjórnmálum en allir stjórnmálaleiðtogar hafa þurft að læra það, með auðveldum eða erfiðum leiðum, að þeir þurfa að sinna þingflokkunum sínum. Það hefur greinilega ekki verið gert þarna.“
Telur að gerðar verði breytingar á forystu flokksins
Gísli segir það hafi verið rætt um núning milli Þorgerðar Katrínar og Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra frá því í sumar. „Þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þau voru farin að sjá það seint í sumar að þetta væri ekki að falla í þann farveg sem þau vildu, ég veit að margir innan Viðreisnar hafa spurt sig hvað sé pólitískt erindi Viðreisnar eftir þetta, ef þetta mál er frá þá þarf flokkurinn að finna sitt erindi, sín markmið og sína stefnu,“ segir Gísli. Telur hann að niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar hafi verið mikið áfall fyrir Þorgerði Katrínu, meira en látið er uppi. „Hún segir hálf tvö á kosninganótt að hún ætli að senda einhverja dúndursamninganefnd út. Hún er ennþá þar þegar verið er að telja upp úr kössunum og menn sjá að þetta er mjög tvísýnt. Veruleikafirringin var algjör.“
Þá gætu fleiri yfirgefið flokkinn á næstunni, nefnir hann sérstaklega Ingvar Þóroddsson sem hafi ekki verið sáttur við samgönguáætlun. „Ég held ekki að ríkisstjórnin sé eitthvað veikari í dag en hún var á föstudaginn. Ég held að Þorgerður sé í vanda, miklu meiri en við áttum okkur á. Á einhverjum tímapunkti áður en kjörtímabilinu líkur þá held ég að það verði breytingar á forystunni, það verði annað hvort ýtt á það eða hún gerir það sjálf.“
Stormur í vatnsglasi
Þórður Snær ræddi einnig um stöðuna í þættinum Synir Egils á Samstöðinni í gærkvöldi, sagði hann að brotthvarf Jóns úr þingflokknum hafi engin áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið. „Mér finnst að fólkið sem veltir sér mest upp úr þessu er það sem vill helst losna við þessa ríkisstjórn. Það er auðvitað fullt af fólki sem hefur horfið út úr pólitík á þessu kjörtímabili. Öll forysta Sjálfstæðisflokksins eins og hún var í síðustu þingkosningum er hætt í pólitík því þau komust ekki að völdum,“ segir hann. „Maður les ekki miklar digurbarkalegar greiningar á því í Morgunblaðinu eða Viðskiptablaðinu en það er rosalega mikið látið með það þegar það er einhver ósammála með einhverjar nálganir eða starfshætti hjá stjórnarflokkunum.“
Brotthvarf Jóns sé í raun stormur í vatnsglasi og það verði að horfa áfram veginn.
„Það er mín skoðun að þetta sé bara stormur í vatnsglasi. Svo þegar ég var að fylgjast með MBL og Spursmálum á föstudaginn og það er látið eins og þriðja heimsstyrjöldin sé að skella á,“ segir Þórður Snær.
„Það eru ákveðin öfl. Fjölmiðlar sem eru á móti þessari ríkisstjórn og hliðhollir sumum stjórnarandstöðuflokkunum, sem eru einhvern veginn búnir að ákveða það að Flokkur fólksins sé veikasti hlekkurinn í keðjunni og eru núna að haga sér með sambærilegum hætti gagnvart Viðreisn. Ég vinn með þessu fólki á hverjum einasta degi og það gengur mjög vel að vinna með þessum flokkum. Ég veit ekki hversu oft maður getur sagt það. Ég upplifi ekki stjórnleysi í þingflokki Viðreisnar. Ég upplifi ekkert nema heilbrigða samstöðu við ríkisstjórnarborðið.“
Eykur frekar samstöðuna þegar verið er að herja á flokka
Auðvitað komi upp mál þar sem flokkarnir séu ósammála um en hingað til hafi gengið vel að leysa úr þeim málum. „Það er ekkert efnislegt undir sem er einhver kergja yfir. Ég horfi á þetta sem tilraunir til þess að hnýta í flokka og gera þá að vandamáli, þetta eykur frekar á samstöðuna frekar en hitt þegar verið er að herja með þessum hætti eins og er oft gert gagnvart Flokki fólksins.“
Fram til þessa hafi athyglin beinst að Flokki fólksins og þingmönnum þeirra.
„Það er sama hvað fólkið í Flokki fólksins gerir, það er látið eins og ríkisstjórnin búin að fremja harakiri og nú hlýtur þetta að vera búið. Þetta fólk er ekki stjórntækt, sem er uppáhaldslínan hjá þeim sem eru fengnir til að bera út línurnar. Ef það er eitthvað sem er ekki stjórntækt þá er það efnahagstillögur Sjálfstæðisflokksins. Hann kynnti sinn nýja efnahagspersónuleika í vor þar sem hann ætlar að lækka skatta um 140 milljarða, selja öll ríkisfyrirtækin, útvista heilbrigðisþjónustu, menntaþjónustu, öllu velferðarkerfinu og sjá svo til hvað gerist,“ segir Þórður Snær. „Flokkur sem var eitt sinn svona responsible right er orðinn svona Milei-róttækur-frjálshyggjuflokkur. Þetta finnst mér vera óstjórntækur, ekki að vera stundum klaufalegur í því sem þú segir opinberlega eða hvað það er sem þeir blása upp sem útgáfu af þriðju heimsstyrjöldinni.“