Bubbi og Pálmi í hár saman: „Þú hossar engum nema það sé eitthvað í því fyrir þig“ – „Ekki vera fáviti“

Tónlistarmaðurinn Bubbi Morthens vill að ríkið taki landið af auðkýfingnum Jim Ratcliffe á Norðausturlandi, segir Bubbi að verndun íslenska laxastofnsins sé fyrirsláttur og árnar séu orðnar leikföng. Þá segir Bubbi að Ratcliffe sé einnig að reyna að ná undir sig Laxá í Aðaldal, úr varð rifrildi við tónlistarmanninn Pálma Gunnarsson sem hafnar því að vera að vinna fyrir auðkýfinginn.
„Ratcliffe hefur verið að reyna ná í, og menn á hans vegum sagt upphátt, Laxá í Aðaldal. Allt við þetta lið er ógeðfellt, þeir loka líka ánum fyrir Íslendingum. Þetta eru orðin leikföng fyrir hann og hirðina í kringum hann, og að þetta sé gert fyrir vernd náttúrunnar er fyrirsláttur,“ segir Bubbi í færslu á Facebook.
„Það á að taka þetta af þeim og borga til baka. Ríkið á ekki að láta þetta viðgangast. Hann er þriðji stærsti landeigandi Íslands og þetta er farið að ógna byggðarlögum, og gleymum því ekki hann er með vatnsréttindi sem er hundruð milljarða virði.“
Deilir hann einnig skrifum Herdísar Kjerúlf Þorgeirsdóttur lögmanns sem skrifaði ítarlega um Ratcliffe og segir meðal annars: „Hugsandi fólk hlýtur að spyrja sig hvort ekki hrikti í fullveldinu þegar lunginn af heilu kjördæmi er kominn í eigu erlends auðkýfings (eða félaga í hans eigu) því ef gert er ráð fyrir að um 10–15% af flatarmáli kjördæmisins sé raunverulegt láglendi, þar sem hægt er að búa, má áætla að Ratcliffe eigi hátt í helming af byggilegu landi í Norðausturkjördæmi. Hann er fjórði stærsti landeigandi á Íslandi, á eftir ríkissjóði, sveitarfélögum og þjóðkirkjunni,“ segir Herdís.
„Hvað hugsuðu nú þingmennirnir, sem hafa sumir gert fullveldi að baráttumáli, þegar þeir heimsóttu Six Rivers áður en þeir fóru í nætursund um daginn.“
Pálmi spurði Bubba út í áformin um Laxá:
„Vá, reyndi hann að kaupa ána með jörðum og öllu sem við á að éta?“
Bubbi svaraði að Pálmi væri of tengdur Ratcliffe en Pálmi, ásamt fleirum, tóku á leigu silungasvæði Hofsár í Vopnafirði en það er í eigu auðkýfingsins.
Pálmi spurði hvað Bubbi ætti við:
„Og geturðu ekki svarað spurningunni með öðrum hætti en aðdróttunum?,“ spurði Pálmi.
„Ég er ekki að vinna fyrir einn eða neinn nema sjálfan mig. Er með silungasvæði Hofsár á leigu ásamt vinum mínum. Ekki að þér komi það neitt við. En þú átt eftir að svara mér varðandi Laxá.“
Bubbi sagði einfaldlega:
„Ef þú leigir af honum neðra svæði þá ertu tengdur honum punktur.“
Pálmi svaraði að bragði:
„Ekki vera fáviti.“
Bubbi sagði að hann væri ekki að hossa þessum manni, vísaði þá til Ratcliffe. Því svaraði Pálmi:
„Nei, þú hossar engum nema það sé eitthvað í því fyrir þig. Annars nenni ég þér ekki, púnktur.“
Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor emeritus, er annt um viðskiptafrelsi og spurði Bubba:
„Þú vilt með öðrum orðum meina Íslendingum að selja jarðir sínar útlendingum. Viltu þá ekki meina íslenskum söngvurum að selja hljómskífur sínar til útlanda? Og halda þar hljómleika?“
Bubbi samdi fyrir hann texta um sölu auðlinda:
„Elsku Hannes. Seldu vatnið. Seldu honum Esjuna. Seldu Herðubreið. Seldu Heklu. Hann á Grímstaði á Fjöllum og allt vatnið sem streymir þaðan.“
Fjölmargir hafa tekið til máls á þráðum Herdísar og Bubbi, athygli vekur að þar á meðal er Salvör Gissurardóttir, fyrrverandi lektor, en hún er systir Hannesar:
„Þetta er hræðilegt og það er þvílíkt andvaraleysi meðal stjórnmannamanna íslenskra fyrir því að hér séu stór landsvæði keypt upp af erlendum mönnum með önnur sjónarmið en að nytja landið með búsetu hérna og taka þátt í okkar samfélagi. Í mörgum löndum er tryggt í lögum að útlendingum er bannað að kaupa land,“ segir Salvör.
„Það var mjög athyglisvert þegar kínverska ljóðskáldið og auðmaðurinn reyndi að kaupa Grímsstaði á Fjöllum þá voru margir stjórnmálamenn sem töluðu fyrir því, ég man t.d. eftir Össuri og Ólafi Ragnari Grímssyni sem mjög hliðholla þessum viðskiptum. Samt var það alveg augljóst öllum sem það vildu sjá að viðkomandi auðmaður var ekki að kaupa eign til að hagnast á til að reka golfvelli og mjög trúlega einhvern ásælnissjónarmið erlends vaxandi herveldis sem vantar rúmgóða aðstöðu á Norðurslóðum.“