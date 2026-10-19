Björgvin vill viðurkenningu á því að brotið hafi verið gegn honum – „Ég var barinn og laminn þar“

Björgvin Kristbergsson, meðstjórnandi í Átaki, félagi fólks með þroskahömlun, birti áhrifamikla grein í Morgunblaðinu í dag. Björgvin, sem er á sjötugsaldri, greinir frá því að hann hafi verið fyrstu tvö ár ævi sinnar á vöggustofu Thorvaldsensfélagsins og síðan fram til sex ára aldurs búið á ýmsum fósturheimilum og sumstaðar hlotið illa meðferð:
„Ég bjó á mörgum fósturheimilum þangað til ég var sex ára. Þá fór ég að Tindum í Austur-Húnavatnssýslu. Ég var barinn og laminn þar. Það var líka farið innanklæða á mig í fjárhúsinu.“
Hann segir að ekki sjáist ávallt utan á honum í hverju hann hafi lent í um ævina og greinir frá skelfilegu slysi er hann var 11 ára og missti fingur í sláttuvél. Hann segir síðan:
„Ég fékk gott heimili í Akurgerði þegar ég var 15 ára. Þar fékk ég góða þjónustu og umhyggju. Fósturmóðir mín fékk fálkaorðuna. Hún tók börn frá Félagsmálastofnun. Ég var sá síðasti.“
Vill fá að ráða eigin lífi
Björgvin segist vona að fólk með þroskahömlun fái meiri umhyggju, kærleika og hamingju en hann naut. Hann unir glaður við sitt í dag en hann býr í íbúðakjarna. Hann fer þó fram á að starfsmenn skipti sér ekki of mikið af lífi hans enda er hann mun eldri en þau.
Hann vill viðurkenningu á því að brotið hafi verið gegn honum á sínum tíma og minnir á að frumvarp Katrínar Jakobsdóttur, þáverandi forsætisráðherra, um sanngirnisbætur, sé enn ekki orðið að lögum. Aðeins eru í gildi lög um sanngirnirbætur vegna illrar meðferðar á tilteknum stofnunum.
Björgivn skrifar:
„Ég vil fá viðurkenningu á að það sé búið að brjóta á mér. Bæði á vöggustofunni og í sveitinni. Sanngirnisbætur eru viðurkenning á að það hafi verið brotið á okkur gróflega. Við vorum framtíðin, æskan, við börnin sem var brotið á. Ég vona að ég fái að ráða mínu eigin lífi það sem eftir er ævinnar.“
Í lok greinarinnar birtir hann eftirfarandi ljóð:
Innri maðurinn
Ég horfi á þig ekki að utan
heldur inn í þig.
Þar er sálin þín sem þú hefur lifað
allt þitt líf.
Þaðan kemur innri maðurinn frá.
Þú komst með sál Guðs
til móður þinnar og föður þíns
án þeirra værir þú ekki til.
Þú hefur hjarta sem gefur þér
líf og hamingju
Þú ert kærleikur þeirra sem gefur
og þér þykir vænt um og elskar.