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Björgvin vill viðurkenningu á því að brotið hafi verið gegn honum – „Ég var barinn og laminn þar“

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Mánudaginn 19. október 2026 13:00
Björgvin Kristbergsson.

Björgvin Kristbergsson, meðstjórnandi í Átaki, félagi fólks með þroskahömlun, birti áhrifamikla grein í Morgunblaðinu í dag. Björgvin, sem er á sjötugsaldri, greinir frá því að hann hafi verið fyrstu tvö ár ævi sinnar á vöggustofu Thorvaldsensfélagsins og síðan fram til sex ára aldurs búið á ýmsum fósturheimilum og sumstaðar hlotið illa meðferð:

„Ég bjó á mörgum fósturheimilum þangað til ég var sex ára. Þá fór ég að Tindum í Austur-Húnavatnssýslu. Ég var barinn og laminn þar. Það var líka farið innanklæða á mig í fjárhúsinu.“

Hann segir að ekki sjáist ávallt utan á honum í hverju hann hafi lent í um ævina og greinir frá skelfilegu slysi er hann var 11 ára og missti fingur í sláttuvél. Hann segir síðan: 

„Ég fékk gott heimili í Akurgerði þegar ég var 15 ára. Þar fékk ég góða þjónustu og umhyggju. Fósturmóðir mín fékk fálkaorðuna. Hún tók börn frá Félagsmálastofnun. Ég var sá síðasti.“

Vill fá að ráða eigin lífi

Björgvin segist vona að fólk með þroskahömlun fái meiri umhyggju, kærleika og hamingju en hann naut. Hann unir glaður við sitt í dag en hann býr í íbúðakjarna. Hann fer þó fram á að starfsmenn skipti sér ekki of mikið af lífi hans enda er hann mun eldri en þau. 

Hann vill viðurkenningu á því að brotið hafi verið gegn honum á sínum tíma og minnir á að frumvarp Katrínar Jakobsdóttur, þáverandi forsætisráðherra, um sanngirnisbætur, sé enn ekki orðið að lögum. Aðeins eru í gildi lög um sanngirnirbætur vegna illrar meðferðar á tilteknum stofnunum.

Björgivn skrifar: 

„Ég vil fá viðurkenningu á að það sé búið að brjóta á mér. Bæði á vöggustofunni og í sveitinni. Sanngirnisbætur eru viðurkenning á að það hafi verið brotið á okkur gróflega. Við vorum framtíðin, æskan, við börnin sem var brotið á. Ég vona að ég fái að ráða mínu eigin lífi það sem eftir er ævinnar.“

Í lok greinarinnar birtir hann eftirfarandi ljóð: 

Innri maðurinn

Ég horfi á þig ekki að utan

heldur inn í þig.

Þar er sálin þín sem þú hefur lifað

allt þitt líf.

Þaðan kemur innri maðurinn frá.

Þú komst með sál Guðs

til móður þinnar og föður þíns

án þeirra værir þú ekki til.

Þú hefur hjarta sem gefur þér

líf og hamingju

Þú ert kærleikur þeirra sem gefur

og þér þykir vænt um og elskar.

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