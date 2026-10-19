Ástríður loksins ákærð – Sat 12 vikur í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á fjársvikum

Ástríður Kristín Bjarnadóttir, kona á fimmtugsaldri, hefur verið ákærð fyrir fjársvik og verður mál gegn henni þingfest í héraðsdómi fyrir mánaðamót.
Þetta herma heimildir DV en ákæra í málinu hefur ekki fengist afhent. Mál Ástríðar vakti gífurlega athygli þegar það kom upp en hún sat 12 vikur í gæsluvarðhaldi sumarið 2023.
Sjá einnig: Hátt í 400 íslenskir karlmenn hafa lagt yfir 200 milljónir inn á bankareikninga spilasjúkrar konu
Til rannsóknar voru meint brot Ástríðar gegn 11 karlmönnum að fjárhæð um 25 milljónir króna, samkvæmt gæsluvarðhaldsúrskurði Landsréttar frá 6. júní 2023. Talið var hins vegar að svikin gætu verið margfalt meiri því rannsókn lögreglu á bankagögnum leiddi í ljós að hátt í 400 karlmenn höfðu lagt yfir 200 milljónir króna inn á bankareikninga Ástríðar yfir nokkurra ára tímabil.
Ástríður setti sig í samband við karlmenn á einkamálasíðum, fékk þá til að lána sér peninga og lofaði endurgreiðslu sem hún stóð ekki við. Sum brotin voru þó mun alvarlegri og fólust í því að hún vélaði menn til að láta af hendi rafræn skilríki sem hún misnotaði síðan til að stofna til fjárkuldbindinga í þeirra nafni, t.d. yfirdráttarlána, en millifærði fjármunina á eigin reikninga. Í verstu tilfellunum hlupu fjársvik hennar við eintaklinga á milljónum króna.
Mennirnir sem Ástríður var grunuð um að hafa brotið gegn voru í viðkvæmri stöðu og taldi lögregla sex þeirra vera með þroskaskerðingu.
Fleiri mál gegn Ástríði voru til rannsóknar eftir að hún var látin laus úr gæsluvarðhaldi en DV hefur ekki frekari upplýsingar um þau mál.
Ennfremur liggur ekki fyrir hve mörgum mönnum hún er ákærð fyrir brot gegn né hve heildarupphæð meintra fjársvika er samkvæmt ákæru.