Vara við uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis og skóla við hlið Reykjavíkurflugvallar

Bæði Isavia innanlandsflugvellir ehf. og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur vara við áformum sem felast í tillögu um nýtt deiliskipulag fyrir hinn svokallaða Loftleiðareit. Reiturinn er beint austan meginn við Reykjavíkurflugvöll og þær byggingar á reitnum sem næstar eru flugvvellinum eru um 100-200 metrum frá næstu flugbrautum. Tillagan gengur út á að á reitnum verði byggður upp svokallaður lífsgæðakjarni þar sem m.a. verði að finna hjúkrunarheimili og grunn- og leikskóla. Áðurnefndir aðilar hafa deilt nokkuð um framtíðarskipulag starfseminnar á Reykjavíkurflugvelli en eru hins vegar sammála um að hjúkrunarheimili og grunn- og leikskólar eigi ekki heima svo nálægt flugvellinum.
Loftleiðareiturinn er kenndur við þekktustu bygginguna á honum, Hótel Loftleiðir. Skipulagssvæðið afmarkast af Hlíðarfæti í norðri, Nauthólsvegi í austri og lóðamörkum aðliggjandi lóða í vestri, þar sem er Reykjavíkurflugvöllur og í suðri þar sem er lóð Isavia. Fyrirhugað er að þróa reitinn sem lífsgæðakjarna með blandaðri notkun íbúðarbyggðar, leik- og grunnskóla, hjúkrunarheimilis, hótelstarfsemi, verslunar og þjónustu. Tillagan var kynnt frá 8. maí 2026 til og með 5. júní 2026. Athugasemdir og umsagnir bárust og voru þær kynntar á fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar í vikunni.
Hávaði og mengun
Reykjavíkurflugvöllur hefur verið án starfsleyfis um nokkurt skeið en starfar með bráðabirgðaheimild frá umhverfis- og orkustofnun. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur verið með nýtt starfsleyfi í vinnslu en útgáfa þess hefur tafist meðal annars vegna andmæla frá Isavia Innanlandsflugvöllum vegna hertra skilyrða um starfsemi flugvallarins, í hinu nýja starfsleyfi. Stafa hin hertu skilyrði ekki síst af auknum fjölda kvartana vegna hávaða og ónæðis frá flugvellinum.
Um næstu áramót tekur ríkið við verkefnum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og annarra slíkra stofnana um land allt. Hvaða áhrif það mun hafa á útgáfu starfsleyfis fyrir Reykjavíkurflugvöll er óljóst enn sem komið er.
Þótt Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og Isavia Innanlandsflugvellir hafi deilt um ákvæði nýs starfsleyfis fyrir Reykjavíkurflugvöll eru þessir aðilar sammála um að hjúkrunarheimili og leik- og grunnskólar eigi ekki heima svo nálægt flugvellinum.
Í athugasemd Isavia Innanlandsflugvalla er raunar einnig lagst gegn frekari íbúðauppbyggingu á reitnum en þú þegar hefur átt sér stað. Fyrirhugaður lífsgæðakjarni eigi að vera staðsettur alveg ofan í Norður-flughlaði flugvallarins en þar sé skilgreint svæði fyrir ferjuvélar og minni þotur og þyrlur. Hávaði og ónæði frá starfsemi flugvallarins muni berast inn i fyrirhuguð dvalarrými á öldrunarheimili sem og önnur húsakynni. Vakin sé athygli hönnuða skipulagsins á að kynna sér leiðbeiningargögn Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ICAO, sem leggi áherslu á að forðast að viðkvæm starfsemi eins og t.d. skólar, leikskólar, spítalar og öldrunarheimili verði reist í nágrenni flugvalla. Ef af þessum áformum verði þá þurfi að vera lagðar auknar kröfur á byggingarhönnun, að gera ráð fyrir þreföldu gleri, opnanlegum gluggafögum í rétta átt, loftræsingu o.sfrv. Enn fremur er vísað til umsagnar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.
Sammála
Í umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur segir meðal annars að deiliskipulagstillagan setji viðkvæma hópa, börn og aldraða, inn á svæði þar sem bæði hávaðamengun og loftmengun séu vandamál. Þetta svæði henti ekki fyrir skóla og hjúkrunarheimili í ljósi nálægðar við flugvöllinn. Auk þess sé þarna umtalsverð bílaumferð. Þegar ákvarða eigi staðsetningu leik- og grunnskóla þurfi að gæta þess að á viðkomandi stað séu hávaða og loftmengun í lágmarki. Börn séu viðkvæmur hópur og heilsufarsáhrif vegna hávaða og loftmengunar meiri en á fullorðið fólk. Hér sé hætta á loftmengun bæði frá umferð og frá flugumferð, einnig starfsemi vallarins.
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs voru einnig kynnt svör umhverfis- og skipulagssviðs við þeim athugasemdum við deiliskipulagstillöguna sem bárust. Athugsemd Isavia Innanlandsflugvalla var svarað m.a. þannig að umsögnin gefi ekki tilefni til að falla frá þeim breytingum sem tillagan gangi út á eða breyta tillögunni sjálfri. Taka þurfi tillit til skipulagsreglna Reykjavíkurflugvallar, starfsemi hans og hæðartakmarkana eins og Isavia bendi á. Leggja þurfi fram greiningar á hávaða, loftgæðum og öðrum áhrifum ásamt mati á mótvægisaðgerðum. Samráð verði haft við Isavia við áframhaldandi vinnslu.
Athugasemd Heilbrigðiseftitlits Reykjavíkur var svarað þannig að hún varðaði viðfangsefni sem rannsaka þyrfti við gerð deiliskipulagstillögunnar. Leggja þyrfti fram greiningar á hávaða, loftgæðum og mótvægisaðgerðum. Sérstaklega þyrfti að huga að viðkvæmum hópum, dvalarsvæðum, hljóðvist, loftræstingu og samspili íbúða og atvinnustarfsemi. Samráð verði haft við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur um framhaldið.
Framhald
Miðað við fundargerð virðist hafa verið nokkur einhugur meðal fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði um að vinna þurfi áfram í deiliskipulagstillögunni ekki síst með tilliti til athugasemda Isavia innanlandsflugvalla og Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.
Í bókun fulltrúa meirihlutans, Friðjóns R. Friðjónssonar Sjálfstæðisflokki, Margrétar Rósu Sigurjónsdóttur úr Viðreisn, Sigrúnar Ástu Einarsdóttur Sjálfstæðisflokki og Magneu Gnár Jóhannsdóttur úr Framsóknarflokknum, segir að þau styðji að áfram verði unnið að deiliskipulagi Loftleiðareits með það að markmiði að skapa lífsgæðakjarna með fjölbreyttri búsetu og þjónustu. Athugasemdir Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og Isavia um hávaða, loftmengun og nálægð við flugvallarstarfsemi séu teknar alvarlega, sérstaklega með tilliti til barna og aldraðra. Við áframhaldandi vinnu verði sýnt fram á hvernig tryggja megi viðunandi umhverfisgæði og brugðist við athugasemdum umsagnaraðila með nauðsynlegum breytingum og skýrum skilmálum áður en endanleg afstaða sé tekin til deiliskipulagstillögunnar.
Í bókun Péturs Hafliða Marteinssonar og Bjarnveigar Birtu Bjarnadóttur fulltrúa Samfylkingarinnar kemur fram að þau séu jákvæð gagnvart uppbyggingu lífsgæðakjarna á Loftleiðareitnum. Þar gefist tækifæri til að skapa fjölbreytt búsetuúrræði fyrir eldra fólk, hjúkrunarrými og þjónustu í nálægð við Borgarlínu, í nálægð við frábær útivistarsvæði og vaxandi byggð við Öskjuhlíð. Athugasemdir Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og Isavia um hljóðvist, loftmengun og flugöryggi þurfi að taka alvarlega. Heilsa og öryggi barna, eldra fólks og annarra íbúa verði að vera tryggð.
Borgarstjórn hafi samþykkti 1. apríl 2025 að beita sér fyrir flutningi einkaþotna og almenns kennslu- og þyrluflugs frá Reykjavíkurflugvelli, samhliða því að tryggja áætlunar- og sjúkraflug. Mikilvægt sé að fylgja þeirri samþykkt eftir og meta sérstaklega hvort slíkar breytingar geti dregið nægilega úr hávaða og loftmengun til að uppfylla viðmið fyrir fyrirhugaða byggð. Jafnframt þurfi að meta möguleg áhrif nýrra bygginga á flugöryggi. Fulltrúar Samfylkingarinnar segjast að lokum vilja sjá tillöguna verða að veruleika, enda verði sýnt fram á að kröfur um lýðheilsu og flugöryggi séu uppfylltar.