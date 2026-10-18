Sólveig Anna ekki sátt - „Ef ég væri ekki svona agalega málefnaleg myndi ég segja öllu þessu fólki að f***a sér“

Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar andmælir því að of mikið fari fyrir verkalýðsforingjum, þar með talið henni, en ekki nógu mikið fyrir almennum meðlimum í verkalýðsfélögum. Bendir Sólveig Anna á að undir hennar forystu hafi fjöldi meðlima Eflingar verið virkjaður til aukinnar þátttöku í starfi félagsins en lítið hafi farið fyrir því í opinberri umræðu og fjölmiðlum. Virðist Sólveig Anna vera verulega ósátt við að ýjað sé að því að hún sé of fyrirferðarmikil á kostnað félagsfólks Eflingar. Hún segir einnig ljóst að það sé ekki hlustað á þau orð hennar að verkalýðshreyfingin sem slík verði að einblína meira á kjör hinna lægst launuðu og þess vegna sé það nú til umræðu að Efling yfirgefi ASÍ.
Sólveig Anna ritar um þetta á Facebook en kveikjan að því segir hún hafa verið umræður í þættinum Rauða Borðið á Samstöðinni:
„Þar er fólkið að tala um að það væri svo gaman og gott ef að það væri hægt að fá að hlusta vinnandi fólk en ekki bara á formenn að rífast. Mig langar að minna þetta fólk og aðra á að í febrúar á þessu ári var haldið fjölmennt Eflingar-þing, þar sem að meira en 200 Eflingar-félagar komu saman, verka og lágalunafólk, fætt hér og hingað flutt, konur og karlar á öllum aldri, til að ræða og hugsa um tilveruskilyrði vinnuaflsins. Við unnum í málefnahópum, eftir að hafa í trúnaðarráði félagsins unnið mikla undirbúningsvinnu, og skiluðum svo ályktunum um eignarhúsnæði, leiguhúsnæði, launasvik og kjarasamningsbrot og valdeflingu verkafólks á vinnustað.“
Ekkert
Sólveig Anna segir að ekkert hafi verið fjallað um Eflingar-þingið í fjölmiðlum. Líklega ástæða fyrir því sé eðli hins stéttskipta samfélags sem við lýði sé á Íslandi:
„Í raun hefur enginn áhuga því að hlusta þegar verka- og láglaunafólk talar - ekki nema við sjálf. Og það er held ég líka ástæðan fyrir því að fólkið við Rauða borðið getur látið eins og það fái ekki að heyra í vinnuaflinu, voðalega dapurlegt, bara í mér að þusa. Og það er líka ástæðan fyrir því að þau geta látið eins og þau skilji bara ekkert afhverju ég er að þusa - þrátt fyrir að ég hafi útskýrt það aftur og aftur, bæði í töluðu og rituðu máli. Ég er bara einhver ómenntuð kelling - þegar ég byrja að tala er best að flýta sér að hætta að hlusta.“
Sólveig Anna segist einnig hafa orðið fyrir þessu í störfum sínum innan ASÍ. Þar sé ekki hlustað á hana þótt hún nánast grátbiðji um að aukið tillit sé tekið til þeirra hópa vinnandi fólks sem hafi það verst, verkamanna og láglaunakvenna, í stað velsettrar millistéttar og fólks með góð laun og mikil pólitísk réttindi:
„Ég er bara erfið kona sem neitar að skilja að það er hlutverk verkafólks að vinna og halda kjafti. Og það er helsta ástæða þess að við í Eflingu hugleiðum nú af fullri alvöru hvort réttast sé fyrir okkur að segja skilið við ASÍ; til hvers að reyna að ná eyrum fólks sem sér okkur sem ekkert annað en vitleysinga sem vilji vera í átökum átakanna vegna? Ef ég væri ekki svona agalega málefnaleg myndi ég segja öllu þessu fólki að f***a sér. En það geri ég ekki - þó að ég skilji í raun ekki sjálf lengur hversvegna.“