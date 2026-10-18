Samþykkja ekki óbreytt ástand í botni Eyjafjarðar - Skólp hafi sett mark sitt á lífríkið

Umhverfis- og orkustofnun hefur hafnað beiðni Norðurorku fyrir hönd Akureyrarbæjar um að botn Eyjafjarðar verði áfram skilgreindur sem síður viðkvæmt svæði þannig að hægt sé að halda áfram skólplosun þar í óbreyttri mynd. Að öllu óbreyttu þarf því að ráðast í að auka hreinsun á skólpinu. Byggir ákvörðun stofnunarinnar á rannsókn sem gaf til kynna að skólplosunin væri farin að hafa óæskileg áhrif á lífríkið.
Bréf umhverfis- og orkustofnunar þar sem þetta er tilkynnt var tekið fyrir á fundi bæjarráðs Akureyrar fyrir helgi.
Í fundargerð segir raunar að stofnunin hafi hafnað tillögu Akureyrarbæjar um að skilgreina innanverðan Eyjafjörð sem viðkvæmt svæði. Þarna virðist hins vegar vanta inn í orðið síður en í bréfi stofnunarinnar segir að tillagan hafi snúist um aðskilgreina innanverðan Eyjafjörð sem síður viðkvæmt svæði samkvæmt 7. grein reglugerðar um fráveitur og skólphreinsun. Sveitarstjórnum sé heimilt samkvæmt þessari grein reglugerðarinnar að senda til stofnunarinnar, tillögur þess efnis að svæði verði skilgreind síður viðkvæm. Gildistími fyrirliggjandi skilgreiningar á innanverðum Eyjarfirði sem síður viðkvæms svæðis, sem samþykkt hafi verið árið 2022, renni út í nóvember 2026.
Skólp
Segir í bréfi umhverfis og orkustofnunar að samkvæmt reglugerðinni sé síður viðkvæmt svæði „ármynni og strandsjór þar sem endurnýjun vatns er mikil og losun tiltekinnar mengunar er ekki talin hafa skaðleg áhrif á umhverfið“. Í viðauka við reglugerðina sé að finna viðmiðanir um hvaða svæði skuli talin síður viðkvæm. Þar komi meðal annars fram að losun skólps megi ekki valda hættu á ofauðgun eða súrefnisþurrð.
Er vitnað í niðurstöður umhverfisvöktunar á svæðinu sem framkvæmd var á árunum 2023-2025 af Háskólanum á Akureyri fyrir Norðurorku. Niðurstöður vöktunarinnar bendi til þess að vatnshlotið sem skólpið er losað í, Eyjafjarðarbotn, uppfylli ekki sett umhverfismarkmið um mjög gott vistfræðilegt ástand. Í niðurstöðum umhverfisvöktunarinnar segi að botndýralíf beri einkenni lífræns álags. Slíkt álag sé til þess fallið að valda hættu á súrefnisþurrð eða næringarefnaofauðgun.
Með vísan til skilyrða, í áðurnefndri reglugerð fyrir því að svæði sé skilgreint sem síður viðkvæmt sé rétt að synja því að skilgreina Eyjafjarðarbotn með þeim hætti. Núverandi skilgreining svæðisins sem síður viðkvæms renni út í nóvember 2026. Líkt og fram komi í reglugerðinni hefjist í kjölfarið sjö ára aðlögunartími áður en hreinsun skólps skuli uppfylla skilyrði meginreglu reglugerðarinnar um tveggja þrepa hreinsun
Segir stofnunin að þessi niðurstaða sé byggð á áðurnefndri rannsókn sem Norðurorka lét framkvæma. Ef frekari rannsóknir á svæðinu dragi fram rök fyrir annarri niðurstöðu þá heimili reglugerðin Akureyrarbæ að leggja fram nýja tillögu um að skilgreina Eyjafjarðarbotn sem síður viðkvæmt svæði.
Ekkert var bókað í fundargerð bæjarráðs um bréfið og viðbrögð bæjaryfirvalda liggja því ekki fyrir á þessari stundu.