Reyndi að fá endurgreiðslu og bætur eftir að hafa velt bílaleigubíl - Lögregluskýrsla varð honum að falli

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa hefur hafnað kröfu einstaklings sem leigði bíl af ónefndri bílaleigu um endurgreiðslu og bætur frá fyrirtækinu. Hafði viðkomandi velt bílnum og kennt um að hann hefði verið bilaður án þess að bílaleigan hefði nokkuð gert í því. Hins vegar þóttu gögn málsins benda til að leigutakinn hafi ekki sýnt nægilega aðgæslu við aksturinn, ekið of hratt og ekki tekið mið af þeim erfiðum aðstæðum sem voru á svæðinu.
Leigutakinn krafðis upphaflega bóta frá bílaleigunni vegna þess tjóns sem hann taldi sig hafa orðið fyrir, þar með talið vegna líkamstjóns, fjártjóns og annars kostnaðar í tengslum við slysið. Þá krafðist hann endurgreiðslu leigugjalds bifreiðarinnar. Hann leigði bílinn á tímabilinu frá 26. október til 8. nóvember 2025 og greiddi fyrir það 235.505 krónur. Að sögn leigutakans kom viðvörun um vélarolíu fram í mælaborði bifreiðarinnar áður en hún var afhent og hafi honum verið tjáð af starfsmönnum bílaleigunnar að ekki væri ástæða til að hafa áhyggjur af henni.
Þegar þrír dagar voru liðnir af leigutímanum komu fram fleiri viðvörunarljós í mælaborði, m.a. vegna vélar, spólvarnar og loftþrýstings í hjólbörðum. Leigutakinn hafði í kjölfarið samband við bílaleiguna og óskaði eftir annarri bifreið en bílaleigan taldi ekki tilefni til þess. Honum var þess í stað vísað á verkstæði þar sem bifreiðin var bilanagreind.
Í úrskurði kærunefndar vöru- og þjónustukaupa segir að samkvæmt gögnum málsins hafi villumeldingar verið hreinsaðar eftir skoðun og bifreiðin talin örugg og ökufær. Bílaleigan hafi sagt ekkert athugavert hafa komið í ljós við skoðun bifreiðarinnar. Leigutakinn telji hins vegar að ekki hafi farið fram fullnægjandi skoðun eða viðgerð á bílnum, enda hafi engin skrifleg bilanaskýrsla verið lögð fram.
Aftur
Tveimur dögum eftir að viðvörunarljós kviknuðu fyrst í mælaborði bílsins gerðist það aftur. Leigutakinn hafði samband við bílaleiguna sem vísaði til þess að bíllinn hefði þegar verið skoðaður á verkstæði og ekkert athugavert komið í ljós. Var honum tjáð að halda mætti akstri áfram svo lengi sem ekki yrði vart við skerta virkni bifreiðarinnar en myndi það gerast ætti hann að hafa aftur samband við bílaleiguna.
Taldi leigutakinn að bílaleigan hafi með því ekki brugðist með fullnægjandi hætti við þeim öryggisáhyggjum sem komið hefðu fram, einkum þar sem viðvörunarljós tengd spólvörn bifreiðarinnar hefðu komið aftur fram. Bílaleigan hafnaði því og taldi að rétt hafi verið að treysta niðurstöðu fagaðila um ástand bifreiðarinnar, auk þess sem leigutakinn hafi ekki orðið var við skerta virkni hennar við akstur.
Velta
Síðar sama dag ók leigutakinn bifreiðinni út af vegi með þeim afleiðingum að hún valt. Á hvaða vegi hann var að aka kemur hins vegar ekki fram í opinberri útgáfu úrskurðar kærunefndar vöru- og þjónustukaupa.
Fjórir einstaklingar voru í bílnum og urðu þeir fyrir meiðslum. Þá varð bíllinn fyrir verulegu tjóni og leigutakinn sagði persónulega muni hafa skemmst eða glatast í slysinu. Hann benti jafnframt á að loftpúðar bifreiðarinnar hafi ekki sprungið út við slysið og taldi það gefa tilefni til frekari tæknilegrar skoðunar. Bílaleigan vísaði í því skyni til upplýsinga frá tryggingafélagi um að loftpúðar springi ekki út við allar ákomur og taldi ekkert í fyrirliggjandi gögnum benda til bilunar í loftpúðakerfi bílsins.
Greindi bílaleiguna og leigutakann á um orsök slyssins og hvort ástand bifreiðarinnar og þau viðvörunarljós sem komu fram í mælaborði hennar hafi átt þátt í því. Taldi leigutakinn bílinn ekki hafa verið í viðunandi ástandi til aksturs og að bílaleigan hafi, þrátt fyrir ítrekaðar tilkynningar um viðvörunarljós, ekki brugðist við með fullnægjandi hætti. Taldi hann að sú staðreynd að sömu viðvörunarljós hafi komið aftur fram eftir skoðun bifreiðarinnar benti til þess að undirliggjandi bilun hafi ekki verið leyst.
Leigutakinn mótmælti jafnframt því að slysið yrði rakið til veðurs og færðar enda hafi bílnum verið áður ekið við krefjandi veður- og akstursskilyrði án þess að stjórn tapaðist á honum.
Bílaleigan hafnaði því að bilun í bifreiðinni eða háttsemi fyrirtækisins hafi valdið slysinu. Bíllinn hafi verið skoðaður af viðurkenndu þjónustuverkstæði og ekkert athugavert fundist. Þá lægju engin tæknileg gögn fyrir sem styddu þá fullyrðingu að bilun í bifreiðinni hafi valdið slysinu. Slæmt veður og krefjandi akstursskilyrði hafi verið á svæðinu og leigutakanum hafi ítrekað verið sendar viðvaranir vegna veðurs og færðar.
Lögreglan
Lögregla var kölluð til eftir bílveltuna og í lögregluskýrslu kom fram að bílnum hafi verið ekið á um 80 kílómetra hraða þegar hann byrjaði að skrika. Ökumaður hafi reynt að ná stjórn á bílnum en það ekki tekist og hafi bíllinn í kjölfarið hafnað utan vegar og oltið. Í skýrslunni er jafnframt haft eftir vitni, sem kvaðst hafa séð atvikið, að ökumaður bílsins hafi ekið fram úr bifreið vitnisins skömmu áður en hann missti stjórn á bílnum. Sagði vitnið ökumanninn hafa ekið ógætilega miðað við aðstæður á vettvangi. Samkvæmt skýrslunni var mikið rok, rigning og hálka á vettvangi.
Á meðan meðferð málsins stóð hækkaði leigutakinn kröfu sína um bætur og endurgreiðslu upp í 3.669.589 króna. Þar að auki krafðist hann ótilgreindrar fjárhæðar vegna framtíðarheilbrigðiskostnaðar. Kröfurnar lutu að kostnaði vegna sjúkraflutninga og læknismeðferðar, endurgreiðslu leigugjalds, töpuðum tíma og röskun á ferð, tjóni á persónulegum munum, líkamstjóni og þjáningum, framtíðarheilbrigðiskostnaði og tíma og fyrirhöfn vegna meðferðar málsins.
Bílaleigan krafðist þess að flestum liðum kröfunnar yrði vísað frá nefndinni. Kröfur vegna líkamstjóns og annars tjóns sem leiddu af umferðarslysi féllu undir lögbundnar ökutækjatryggingar og eftir atvikum úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum. Til vara krafðist bílaleigan frávísunar vegna þess að kröfugerð væri að hluta óljós og vanreifuð og til þrautavara að kröfunum yrði hafnað.
Að því er varðaði kröfu um endurgreiðslu leigugjalds krafðist bílaleigan þess að henni yrði hafnað. Ekkert hefði komið fram sem sýndi að bifreiðin hafi verið gölluð og leigutakanum hafi verið afhent önnur bifreið án kostnaðar eftir slysið.
Engin greiðsla
Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa taldi ekki tilefni til að vísa málinu frá á þeim grundvelli að það ætti heima hjá úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum, enda snerist umrætt mál um skaðabótaskyldu en ekki bótaskyldu samkvæmt vátryggingu.
Nefndin tók heldur ekki undir með bílaleigunni að kröfugerð leigutakans væri svo óskýr að það varðaði frávísun málsins.
Það er hins vegar niðurstaða nefndarinnar að ekki liggi fyrir tæknileg gögn sem sýni fram á að bilun hafi verið í bílnum sem hafi valdið því að leigutakinn missti stjórn á henni. Sú staðreynd ein að viðvörunarljós hafi komið fram í mælaborði verði ekki talin nægja til að sýna fram á orsakatengsl milli ástands bílsins og slyssins.
Vísaði nefndin einnig til þess sem kom fram í áðurnefndri lögregluskýrslu.
Nefndin segir leigutakann bera sönnunarbyrðina fyrir því að bílaleigan beri ábyrgð á tjóni sem hann varð fyrir vegna útafakstursins. Það hafi ekki verið sýnt fram á að slysið megi rekja til bilunar eða annars ágalla á bílnum. Þvert á móti bendi fyrirliggjandi gögn fremur til þess að rekja megi slysið til aksturs leigutakans við þær veður- og akstursaðstæður sem voru á vettvangi. Verði því að telja að leigutakinn hafi sýnt af sér saknæma háttsemi við akstur bifreiðarinnar.
Nefndin fellst því ekki á kröfur leigutakans en bendir honum á að leita til tryggingafélags, án þess þó að taka afstöðu til þess hvort leigutakinn eigi rétt á bótum úr þeim tryggingum sem taki til tjónsins.