Nafn mannsins sem lést í slysinu á Gæsavatnaleið

Maðurinn sem lést í slysi á Gæsavatnaleið á föstudagskvöldið hét Arnþór Örlygsson, fæddur 16. júní 1979.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra.
Eins og fram hefur komið varð slysið í starfsmannaferð á vegum fyrirtækisins Kraftbíla á Akureyri þar sem Arnþór starfaði. Í Facebook færslu fyrirtækisins segir:
„Það kom stórt skarð í hjarta Kraftbíla og starfsmanna fyrirtækisins um helgina það mun taka okkur tíma að finna styrkinn okkar aftur og halda áfram, en saman getum við það með hjálp og góðum hugsunum. Því biðjum við um að okkur verði sýnd þolinmæði meðan við öll á Kraftbílum, starfsmenn og fjölskyldur finnum styrkinn okkar á ný.“
Arnþór lætur eftir sig eiginkonu, 4 börn, stjúpson og barnabörn.