Einar með viðvörun: „HÉR ÆTTI ENGINN AÐ VERA Á FERÐINNI Í KVÖLD!“

Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur varar í Facebook-færslu eindregið við því að fólk verði á ferðinni á milli Hafnar í Hornafirði og Djúpavogs í kvöld.
Einar skrifar:
„HÉR ÆTTI ENGINN AÐ VERA Á FERÐINNI Í KVÖLD! Í SV-áttinni verða sérlega varasamar aðstæður í kvöld á milli Hafnar og Djúpavogs. Öllu heldur frá því síðdegis og fram yfir miðnætti. Sjáum á vindaspá frá Veðurstofunni nokkuð staðbundinn streng um 24-27 m/s yfir sjónum. í fjallahæð (850 hPa fletinum) má sjá spágildi allt að 45 m/s (90-95 hnútar). Þær eru vel þekktar aðstæðurnar við þessi skilyrði sem verða við skarpar brúnir Eystrahorns. Þ.e. á Hvalnesi og í Hvaldal.“
Einar segir enn fremur að í lýsingu á hviðustöðum við þjóðvegi landins komi fram að í suðvestanátt og líka sunnanátt slái fyrir Eystrahornir með miklum iðuköstum, sandfoki og grjótkasi beggja vegna við brúna í minni Hvaldals:
„Stórvarasamt ökumönnum og ekki hjálpar náttmyrkrið til. Og e.t.v. víðar á þessari leið sem þekkt er fyrir algenga og skeinuhætta sviptivinda.“
Í tilkynningu frá Vegagerðinni er vitnað til veðurspár Veðurstofu Íslands, en gular viðvaranir eru í gildi eða eiga eftir að taka gildi á öllu landinu í dag. Í tilkynningu Vegagerðarinnar segir enn fremur að það svæði sem Einar vísar til geti orðið sérstaklega varasamt til aksturs:
„Með hvassri SV-áttinni í dag má reikna með staðbundnum hviðum s.s. á norðanverðu Snæfellsnesi eftir kl. 14 og fram á kvöld. Eins seinnipartinn og í kvöld á Norðurlandi, s.s. í Eyjafirði vestanverðum og staðbundið á Austurlandi. Sérlega varasamt gæti orðið í kvöld á sunnanverðum Austfjörðum, ekki síst við Hvalnes.“