Lést í slysi á hálendinu í gærkvöldi

Lögreglunni á Norðurlandi eystra barst á níunda tímanum í gær tilkynning um slys á hálendinu norðan Vatnajökuls, á Gæsavatnaleið. Fjölmennt lið viðbragðsaðila var sent á vettvang ásamt þyrlu Landhelgisgæslunnar. Greindi lögregla frá þessu fyrr í dag og hefur nú birt nánari upplýsingar um slysið, en um var að ræða alvarlegt slys sem átti sér stað þegar 10 manna hópur ferðafólks á jeppum var að fara að losa fastan jeppa, en karlmaður á fimmtugsaldri var úrskurðaður látinn á vettvangi.
Samferðafólk mannsins var flutt til Akureyrar þar sem áfallateymi Rauða krossins veitti áfallahjálp í nótt en slysið er til rannsóknar hjá rannsóknardeild Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra og hefur rannsóknarnefnd samgönguslysa verið upplýst um slysið.
Tilkynning lögreglu er eftirfarandi:
„Alvarlegt slys á Gæsavatnaleið.
Í gærkvöldi barst tilkynning til lögreglu og sjúkraliðs um alvarlegt slys á hálendinu norðan Vatnajökuls, nánar tiltekið á Gæsavatnaleið.
Slysið átti sér stað þegar 10 manna hópur ferðafólks á jeppum voru að losa fastan jeppa. Ljóst var strax í upphafi að um alvarlegt slys var að ræða og voru viðbragðsaðilar sendir á hæsta forgangi á vettvang.
Karlmaður á fimmtugsaldri var úrskurðaður látinn á vettvangi.
Björgunarsveitir fluttu samferðafólk mannsins til Akureyrar þar sem áfallateymi Rauða krossins veitti því áfallahjálp við komuna þangað í nótt.
Slysið er til rannsóknar hjá rannsóknardeild Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra og hefur rannsóknarnefnd samgönguslysa verið upplýst um slysið.
Ekki verða veittar frekari upplýsingar um slysið að svo stöddu“