Grímur biðst afsökunar á klaufalegum svörum sem Jón Gnarr upplifði sem persónuárás

Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, hefur beðið fyrrum kollega sinn úr þingflokknum afsökunar á ummælum sem féllu í Vikulokunum á Rás 1 í morgun.
Þar hélt Grímur því fram að þingnefnd sem Jón fór fyrir um málefni barna með fjölþættar stuðningsþarfir hefði ekki komið saman svo mánuðum skipti.
Jón svaraði þessu fullum hálsi í samtali við RÚV og benti á að nefndin hefði verið skipuð til eins árs í júní á síðasta ári og lauk því störfum í sumar. Þetta ætti Grímur að vita enda hefði hann átt sæti í nefndinni.
„Ég hef aðeins verið að skoða viðbrögð og mér fannst þetta hjá Grími falla undir það sem kallast nú gjarnan „character attack“, sagði Jón.
Grímur hefur nú beðist afsökunar í færslu á Facebook. Þar segist hann hafa svarað spurningum klaufalega, svo sem með því að halda því fram að hann hafi ekki verið boðaður á fund undanfarið. Það sé raunar rétt en eigi sér þær skýringar sem Jón hafi vísað til, þ.e. að nefndin hafi hætt störfum.
„Mér þykir leitt að hafa svarað spurningum um þessa nefnd klaufalega og bið Jón afsökunar á því.“