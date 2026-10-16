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Sævar og Kastriot dæmdir í sjö ára fangelsi

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Föstudaginn 16. október 2026 12:34

Dómur var kveðinn upp í morgun í Héraðsdómi Reykjavíkur í Dettifossmálinu en það varðar flutning á rúmlega 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með  með gámaflutningaskipinu Dettifossi þann 13. apríl síðastliðinn. Efnin voru falin í fjórum Absolut-vodkaflöskum í tösku um bortð í skipinu, sem sigldi frá Bremerhaven í Þýskalandi til Íslands. 

Allir fjórir sakborningar í málinu voru sakfelldir og fengu þunga dóma. Mbl.is greinir frá. 

Þeir Sævar Örn Hilmarsson og Kastriot Pepaj hlutu báðir sjö ára fangelsisdóm fyrir skipulagningu innflutningsins. Tveir skipverjar á Dettifossi,  Magnús Gauti Magnússon og Björgvin Þór Björnsson, fengu fimm ára fangelsisdóm. 

Dettifoss-málið
Dettifossmálið

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