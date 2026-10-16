Losum um hnútinn: 163 aðilar hljóta viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar

Jafnvægisvogin veitti á miðvikudag 163 fyrirtækjum, sveitarfélögum og stofnunum viðurkenningu fyrir kynjajafnvægi í framkvæmdastjórnum. Það er 27,3% fjölgun milli ára. Þrátt fyrir framfarir eru konur aðeins 21,3% framkvæmdastjóra fyrirtækja á Íslandi og af þeim sem ráðnir voru í framkvæmdastjórastöður árið 2025 voru 71% karlar.
Viðurkenningar Jafnvægisvogarinnar eru veittar þeim sem hafa náð því viðmiði að hlutfall hvors kyns í framkvæmdastjórn sé að minnsta kosti 40%. Markmið verkefnisins er að ná 40/60 kynjajafnvægi í framkvæmdastjórnum íslenskra fyrirtækja, eins og segir í fréttatilkynningu.
Yfirskrift viðurkenningarhátíðarinnar í ár var Losum um hnútinn. Hún er jafnframt yfirskrift herferðar Jafnvægisvogarinnar sem hvetur stjórnendur, stjórnir og eigendur til að taka virka afstöðu með jafnrétti og fylgja henni eftir með ákvörðunum.
„Jafnrétti er ákvörðun. Viðurkenningarhafarnir sýna að það er hægt að ná jafnvægi þegar stjórnendur setja skýr markmið og fylgja þeim eftir. Við viljum sjá fleiri fyrirtæki taka sama skref. Næsta ráðning eða næsta skipun er tækifæri til að losa um hnútinn og nýta betur þann mannauð sem við höfum úr að velja“ segir Erla Ósk Ásgeirsdóttir, stjórnarformaður Jafnvægisvogarráðs.
Karlar 71% nýráðinna framkvæmdastjóra
Samkvæmt mælaborði Jafnvægisvogarinnar eru konur 21,3% framkvæmdastjóra fyrirtækja á Íslandi. Og ef horft er til þeirra sem ráðnir voru í framkvæmdastjórastöður árið 2025 í 300 stærstu fyrirtækjum landsins þá voru 71% karlar. Tölurnar undirstrika mikilvægi þess að stjórnir og stjórnendur horfi til alls þess hæfileikafólks sem stendur til boða þegar ráðið er í stjórnunarstöður.
Fjölgun í framkvæmdastjórnum en fáar konur í efstu stöðum
Samkvæmt nýjustu tölum GemmaQ eru konur aðeins 5 af 27 forstjórum félaga á Aðalmarkaði íslensku kauphallarinnar, eða 18,5%. Aðeins ein kona gegnir stöðu stjórnarformanns, sem jafngildir 3,7%.
Hlutfall kvenna í framkvæmdastjórnum félaga á Aðalmarkaði hefur hækkað úr 33,3% í 35,4% milli ára. Þrátt fyrir þá breytingu eru enn fimm félög með enga konu í framkvæmdastjórn. Á sama tíma hefur hlutfall kvenna í stjórnum lækkað úr 43,0% í 40,9%.
Fleiri konur við borðið en fáar við borðsendann
Samanburður við árið 2007 sýnir miklar breytingar. Þá voru konur 13,8% stjórnarmanna og 11,7% í framkvæmdastjórnum félaga á Aðalmarkaði. Engin kona var forstjóri og konur voru 4,5% stjórnarformanna. Framfarirnar hafa því verið ólíkar eftir stjórnunarstigum.
„Það er ástæða til að fagna framförum, en við þurfum líka að horfa á hvar breytingarnar ganga hægt. Þegar aðeins 5 af 27 forstjórum eru konur og aðeins ein kona er stjórnarformaður er ljóst að við eigum enn talsvert í land. Við hvetjum stjórnir og stjórnendur til að víkka leitina og spyrja sig hvort einhver sé utan þeirra hefðbundna hóps sem gæti gegnt stöðunni. Jafnrétti er ákvörðun og næsta ráðning er tækifæri,“ segir Erla Ósk.
Jafnvægisvogin hvetur fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir til að undirrita viljayfirlýsingu verkefnisins og vinna markvisst að kynjajafnvægi í framkvæmdastjórnum.
Jafnrétti er ákvörðun. Losum um hnútinn.
Viljayfirlýsing og upplýsingar um þátttöku má finna hér
Viðurkenningarhafar Jafnvægisvogar 2026
163 fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir í stafrófsröð:
A4
AGR Dynamics
Akraneskaupstaður
Akureyrarbær
Alfreð
APRÓ
Arkís
Artasan
Atlantsolía
Atmonia
atNorth
AwareGo
Ásar
ÁTVR / Vínbúðin
Bakkinn vöruhótel
Bananar
Bavaria
Björgun Sement
BL
Bláa Lónið
Borgarbyggð
Borgarleikhús
Brandenburg
Bústólpi
Carbfix
Coca-Cola Europacific Partners Ísland
Coripharma
Courtyard by Marriott Reykjavík Keflavík Airport
COWI á Íslandi
Creditinfo
Dagar hf
Deloitte
Distica
dk hugbúnaður
Dynja
EFLA hf
Eimskip
Elkem Ísland
ELKO
Fangelsismálastofnun
Ferðaskrifstofan Icelandia
Festi
Félagsbústaðir
Fiskistofa
Five Degrees
Fjallabyggð
Fjársýsla ríkisins
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskólinn við Ármúla
Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir
GB mokstur
Geocamp Iceland
GG Verk
Grímsnes- og Grafningshreppur
Guðmundur Arason
Hafnarfjarðarbær
Harpa
Háskóli Íslands
Háskólinn á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilsa
Heimilistæki
Helvítis
Hirzlan
Hopp
Hornsteinn
Hreint
HS Orka
Húnabyggð
Húnaþing Vestra
Hvíta húsið
Iceland Hotel Collection by Berjaya
IKEA
Inkasso
Intellecta
Isavia ohf
Íslandsbanki
Íslandshótel
Íslandsstofa
Íslenska Gámafélagið
ÍSOR
Ívera
Kolibri
Krónan
Kvan
Land og skógur
Landhelgisgæsla Íslands
Landsnet
Landsvirkjun
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Ljósleiðarinn
Lota
LSR
Lyfja
Lyfjaval
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Matís ohf
Maven
Menningarfélag Akureyrar
Midgard Adventure
Miðbæjarhótel/Center Hotels
Mosfellsbær
Motus
Múlaþing
Nasdaq Iceland
Náttúruverndarstofnun
Nordic Office of Architecture
Norðurál
Norðurorka hf.
Nova
Nói Síríus hf.
Olís
Orkan IS
Orkusalan
Orkuveitan
Orkuvirki
Ósar - lífæð heilbrigðis hf.
Petmark
Pgv framtíðarform
Pipar/TBWA
Pixel
Prentmet Oddi
Rafal
Rangárþing eystra
Rarik
Regnboginn leikskóli
Reir verk
Rekstrarvörur
Reykjavíkurborg
Ríkislögreglustjóri
RÚV ohf.
Sagafilm
Samkaup hf.
Seðlabanki Íslands
Sjóvá
Skatturinn
Skógræktarfélag Reykjavíkur
Snæfellsbær
STOÐ
Strætó bs
Sveitarfélagið Árborg
Sveitarfélagið Stykkishólmur
Sveitarfélagið Ölfus
Sýn hf.
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Taktikal
Te og kaffi
Tixly
Travel Connect
Tryggja
TVG-Zimsen
Umhverfis- og orkustofnun
Útlendingastofnun
Vegagerðin
Veitur
Verzlunarskóli Íslands
Verbúðin 66
Verkís
Vesturbyggð
Vélsmiðja Suðurlands
Vinnueftirlitið
Vistor
Wise lausnir