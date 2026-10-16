Illindi milli túlks og lögmanns drógu dilk á eftir sér fyrir rannsóknarlögreglukonu - „Ég fékk þvert nei“

Nefnd um eftirlit með lögreglu hefur beint því til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að sjá til þess framvegis að sakborningar fái úthlutað þeim verjendum sem þeir óski eftir. Hafði lögmaður lagt fram kvörtun yfir því að lögreglan hefði farið fram á, eftir að maður sem hafði verið handtekinn og fluttur til skýrslutöku óskaði eftir því að þessi sami lögmaður yrði viðstaddur sem verjandi hans, að annar lögmaður yrði kallaður til. Túlkur sem átti að túlka það sem fram fór neitaði hins vegar, vegna fyrri samskipta þeirra, að mæta yrði þessi lögmaður viðstaddur. Fór það svo að lögmaðurinn samþykkti með semingi að annar lögmaður yrði boðaður á staðinn, en lagði fram kvörtun til nefndarinnar tveimur dögum síðar. Rannsóknarlögreglukonan mótmælti lýsingu lögmannsins, sem lagði kvörtunina fram, á atburðarásinni.
Lögmaðurinn, sem er kona, lagði kvörtunina fram fyrir hönd sakborningsins. Þar kom fram að hann hefði verið handtekinn í maí síðastliðnum, að kvöldi til, og óskað eftir að hún yrði viðstödd skýrslutöku, sem verjandi hans. Umrædd rannsóknarlögreglukona hafi þá haft samband við hana og upplýst að það yrði haft samband síðar um kvöldið þegar kæmi að skýrslutöku til að lögmaðurinn gæti verið viðstödd, í samræmi við ósk sakborningsins.
Hins vegar hafi henni verið tilkynnt um klukkan 22:30 sama kvöld að það þyrfti að finna annan verjanda fyrir sakborninginn annars myndi lögreglan gera það. Skýringin hafi verið sú að túlkur sem átti að túlka í skýrslutökunni hafi neitað að gera það ef lögmaðurinn yrði viðstödd sem verjandi.
Þolinmæði
Fullyrti lögmaðurinn að rannsóknarlögreglukonan hafi í samtali þeirra jafnframt tekið fram að lögreglan hefði hvorki tíma né þolinmæði í að standa í því að finna annan túlk. Á þessum tímapunkti hafi maðurinn verið í haldi lögreglu í tæpar átta klukkustundir. Sagðist lögmaðurinn hafa með hagsmuni hans í fyrirrúmi talið ekki forsvaranlegt að tefja skýrslutökuna frekar með ágreiningi við lögreglu um rétt sakbornings til þess að njóta aðstoðar þess verjanda sem hann sjálfur hafi óskað eftir og treyst. Vitnar nefndin beint í erindi lögmannsins sem sagði um:
„Alvarlegt frávik frá réttindum sakbornings að ræða. Sakborningur hafði með skýrum hætti óskað eftir tilteknum verjanda sem hafði áður gætt hagsmuna hans og naut trausts hans. Þrátt fyrir það var honum í reynd gert að sæta öðrum verjanda á þeirri forsendu einni að túlkur neitaði að túlka ef ég væri viðstödd.“
Ekki rétt
Nefndin léitaði svara frá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sem sendi ýmis gögn þar á meðal greinargerð rannsóknarlögreglukonunnar. Í bréfi frá embættinu kom m.a. fram að umrætt mál væri enn til rannsóknar og hafi hluti sakborninga verið fluttir úr landi.
Í greinargerð rannsóknarlögreglukonunnar kom fram að það væri rétt að hún hafi óskað eftir því að annar lögmaður myndi sitja skýrslutökuna. Hún gerði hins vegar athugasemdir við það hvernig lögmaðurinn hafi lagt kvörtunina fram. Sagðist rannsóknarlögreglukonan hafa haft samband við túlkaþjónustu til að fá rúmenskan túlk vegna þessa máls. Starfsmaður túlkaþjónustunnar hafi þá spurt hvort umræddur lögmaður væri verjandi einhvers þeirra fimm sakborninga sem til stóð að taka skýrslur af, en á þeim tímapunkti hafi hún ekki verið meðvituð um að lögmaðurinn væri lögmaður eins saksborninganna, en alls voru þeir fimm.
Starfsmaðurinn hafi tjáð henni að það myndi ekki ganga upp ef lögmaðurinn væri á staðnum þar sem rúmenskir túlkar á þeirra vegum, myndu ekki túlka að henni viðstaddri. Túlkur hafi þá verið bókaður í verkefnið. Málið hafi verið mjög tímafrekt, sakborningar fimm talsins og skýrslutökurnar langar. Þegar hún hafi vitað að einn sakborninganna væri skjólstæðingur lögmannsins hefði hún hugsað mér að leysa það þegar að því kæmi.
Ágreiningurinn
Í greinargerðinni segir enn fremur, en nafn lögmannsins er afmáð í ákvörðun nefndar um eftirlit með lögreglu:
„Ég ræddi við túlkinn og spurði hvort hann gæti ekki klárað þessa vinnu og túlkað þó [...] væri viðstödd. Ég fékk þvert nei frá túlkinum og ástæðan sú að túlkurinn hefði áður lent í ágreiningi við [...] í skýrslutökum og fyrir dómi. Í ljósi þessa og einnig vitandi að erfitt er að fá rúmenska túlka – þar sem þeir eru ekki margir – í skýrslutökur ákvað ég að hafa samband við [...].“
Sagðist rannsónarlögreglukonan hafa upplýst lögmanninn um afstöðu túlkins og óskað eftir að hún sendi fulltrúa í sinn stað svo hægt yrði að klára þessa skýrslutöku. Það hafi lögmaðurinn verið afar ósátt við:
„Gerði athugasemdir við túlkinn og sagði að hann væri vanhæfur, m.a. vegna ungs aldurs og lélegs orðaforða. Ég tjáði henni þá að erfitt væri að fá rúmenskan túlk, sérstaklega á þessum tíma dags og að til að klára þessar skýrslutökur myndi ég þurfa að finna annan lögmann fyrir sakborning, ef hún gæti ekki sent fulltrúa fyrir sig.“
Andmæli
Rannsóknarlögreglukonan andmælti þeim orðum lögmannsins í kvörtuninni að hún hefði sagt að lögreglan hefði hvorki tíma né þolinmæði til að standa í því að finna annan túlk:
„Ég minnist þess ekki að hafa sagt að ég hefði ekki þolinmæði eða tíma til að standa í þessu, aðeins að klukkan væri orðin margt og erfitt væri að fá annan túlk. Ástæða þess að ekki var gerð tilraun til að fá annan túlk í málið er eins og áður hefur komið fram eða það sem kom fram í samskiptum mínum við starfsmann túlkaþjónustunnar. Í ljósi þess og þess að erfitt hefur verið að fá rúmenska túlka í skýrslutökur tók ég því þessa ákvörðun. Enda er það réttur sakbornings að skýrslutaka fari fram á því tungumáli sem hann talar og skilur.“
Í lögregluskýrslu kemur fram að nafngreindur lögmaður var viðstaddur skýrslutökuna sem fram fór klukkan 23:41 og lauk klukkan 00:21. Þá var einnig undirritað blað þar sem sá lögmaður var tilnefndur verjandi umrædds sakbornings, með hans samþykki.
Ráða sjálfir
Í niðurstöðu nefndar um eftirlit með lögreglu segir að ljóst sé, miðað við atvik málsins og gögn, að vandasöm staða hafi verið komin upp þar sem túlkun hafi ekki getað farið fram með þeim verjanda sem sakborningurinn hafi óskað eftir.
Hins vegar sé réttur sakbornings til verjanda grundvallarþáttur í réttlátri málsmeðferð. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála sé lögreglu skylt að verða við ósk sakbornings um að tilnefna honum verjanda þegar hann hafi verið handtekinn í þágu rannsóknar sakamáls.
Í sakamálalögum sé kveðið á um að áður en verjandi sé skipaður eða tilnefndur skuli gefa honum kost á að benda á lögmann til að fara með þann starfa. Enn fremur sé kveðið á um að við skipun eða tilnefningu verjanda skuli að jafnaði fara eftir ósk sakbornings, þó séu á því takmarkanir ef uggvænt þyki að viðkomandi verjandi muni hindra rannsókn málsins á ólögmætan hátt. Ljóst sé hins vegar að ekkert þeirra skilyrða sem takmarki rétt sakbornings til að velja sér verjanda hafi verið uppfyllt í þessu máli.
Sá ríki réttur til að óska eftir og fá tilnefndan verjanda verði aldrei takmarkaður af sérhagsmunum þriðja aðila, í þessu tilviki þess túlks sem hafi neitað að túlka í skýrslutöku með ákveðinn verjanda viðstaddan.
Með vísan til alls þessa beinir nefnd um eftirlit með lögreglu þeim tilmælum til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu að þess sé gætt framvegis að réttur sakbornings til þess verjanda, sem hann óski eftir, sé ekki vikið til hliðar á grundvelli annarra sjónarmiða en þeim sem heimil séu á grundvelli sakamálalaga.