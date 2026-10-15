Jón Gnarr yfirgefur þingflokk Viðreisnar

Jón Gnarr er hættur í þingflokki Viðreisnar. Þetta hefur Vísir eftir heimildum sínum.
Úrsögn Jóns hefur ekki úrslitaáhrif á meirihluta ríkisstjórnarinnar á þingi. Til að mynda meirihluta þarf 32 þingmenn, með brotthvarfi Jóns verða þeir 35.
Fyrr á þessu kjörtímabili sagði Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður og fyrrverandi ráðherra sig úr Flokki fólksins en tók fram að hann styddi ríkisstjórnina áfram.
Jón hefur setið á þingi fyrir Viðreisn frá árinu 2024, hann var borgarstjóri Reykjavíkur á árinum 2010 til 2014.
Jón mun gera betur grein fyrir ákvörðun sinni síðar í dag og í Kastljósi í kvöld.