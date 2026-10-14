Rósa gekk milli lækna með langt gengið krabbamein: „Einn sagði mér að fara að hreyfa mig meira og hætta að drekka kók“

Rósa Björg Karlsdóttir greindist með langt gengið krabbamein í endaþarmi, ristli, leghálsi og eitlum haustið 2009.
„Ferlið að greiningu hafði verið mjög þungt og erfitt,“ segir Rósa Björg. „Ég vissi sjálf að það var ekki í lagi, en ég labbaði á milli lækna ítrekað. En svarið var alltaf það sama: þú ert ung og þú ert heilbrigð. Einn sagði mér að fara að hreyfa mig meira og hætta að drekka kók.“
Rósa Björg segist hafa upplifað uppgjöf á þeim tímapunkti. „Ég átti orðið mjög erfitt með að stunda vinnu og á þessum tíma fannst heimilislækni heldur ekki ástæða að senda mig til meltingarlæknis. Þrátt fyrir að líf mitt snerist bara svolítið um; hvar er næsta klósett?“
Það þurfti á endanum að fjarlægja stóran hluta af ristli, endaþarmi og leghálsi hjá henni og setja upp stóma. „Þetta var alveg erfitt. Sem betur fer þá tókst mér að nýta bara kraftinn og stuðninginn frá manni og dætrum að bara fókusa á þetta verkefni.“
Það hjálpaði einnig Rósu Björg að hafa verið í góðu formi fyrir. „Ég er alveg sannfærð um það að fyrst einhver þurfti að veikjast svona þá var kannski bara gott að það var ég af því ég vissi að ég var í góðu líkamlegu ástandi.“
Þakklæti er Rósu Björg einnig ofarlega í huga. „Dætur mínar og maðurinn minn eru svo stolt af mér. Þetta er bara okkar verkefni í þessu lífi og við megum bara aldrei hætta að lifa og vera þakklát.“