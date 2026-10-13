Kolbrún segir leigubremsuna vera skynsamlega – „Leigjendur ráða litlu um sín kjör“

Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingkona Flokks fólksins, segir leigubremsu vera skynsamlega, sanngjarna og löngu tímabæra aðgerð. Hún styður frumvarp Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráherra, um leigubremsu, en áformin hafa vakið deilur og mjög skiptar skoðanir eru um frumvarpið.
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„Yfir hundrað þúsund manns búa í leiguhúsnæði hér á landi, á um fimmtíu þúsund heimilum. Hjá mörgum fara yfir 40 prósent ráðstöfunartekna til greiðslu húsaleigu. Leigjendur búa við mikið óöryggi varðandi búsetu og hækkun leiguverðs. Leigumarkaðurinn minnir oft á villta vestrið þar sem leigjendur ráða litlu um sín kjör,“ segir Kolbrún í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag.
Hún bendir á að leigubremsa feli ekki í sér bann við hækkunum á leigu en þær verði fyrirsjáanlegri og ekki oftar en einu sinni á ári. Mánaðarlegar vístiöluhækkanir húsaleigu hætti. Hún reifar erfiða stöðu leigjenda:
„Yfir hundrað þúsund manns búa í leiguhúsnæði hér á landi, á um fimmtíu þúsund heimilum. Hjá mörgum fara yfir 40 prósent ráðstöfunartekna til greiðslu húsaleigu. Leigjendur búa við mikið óöryggi varðandi búsetu og hækkun leiguverðs. Leigumarkaðurinn minnir oft á villta vestrið þar sem leigjendur ráða litlu um sín kjör.“
Hún segir mánaðarlegar hækkanir á leigu geta bitnað á öðrum útgjöldum fjölskyldna og möguleikum á að leggja til hliðar.
Kolbrún segir að leigubremsa setji hækkunum á húsaleigu skýran ramma sem skapir fyrisjáanleika fyrir leigjendur svo þeir eiga betra með að skipuleggja fjármálin. Ekki sé ætlunin að hafa óeðlileg afskipti af leigumarkaði en yfirvöld þurfi með lagasetningu sinni að gæta að réttindum leigjenda og eigenda.
Mikilvægt sé að málið verði ekki dregið á langinn:
„Frumvarpið er nú komið til velferðarnefndar Alþingis þar sem farið verður yfir efni þess og umsagnir. Eins og í öðrum málum sem eru í þinglegri meðferð verður vandað til verka. Það er jafnframt áríðandi að láta þetta mikilvæga mál ekki dragast á langinn. Ríkisstjórnin er staðráðin í að bæta hag leigjenda.“