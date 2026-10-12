Einar rýndi í nýjustu spárnar fyrir veturinn – Þetta gætum við átt í vændum

Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir nýjar langtímaveðurspár gefa óvenjuskýrar vísbendingar um hvernig veðrið gæti þróast hér á landi í vetur.
Spár frá níu alþjóðlegum reiknimiðstöðvum benda til þess að norðlægar og norðaustlægar áttir verði ríkjandi, með tiltölulega þurru veðri og mögulegum kuldaköstum.
Einar fjallar um niðurstöðurnar í ítarlegri færslu á vefnum Blika þar sem hann veltir meðal annars fyrir sér áhrifum hins öfluga El Niño-veðurfyrirbæris á veðurfar hér á landi.
Óvenjuleg samstaða meðal veðurlíkana
Einar segir athyglisvert hversu samhljóða nýjustu árstíðaspárnar séu. Þær ná yfir tímabilið desember til febrúar og sýna allar svipaða þróun í lofthringrás á norðurhveli jarðar.
Spárnar benda meðal annars til fremur hás loftþrýstings yfir Grænlandi og þess að lægðabrautin yfir Norður-Atlantshafi liggi sunnar en að jafnaði.
Slíkt veðurlag gæti þýtt að norðan- og norðaustanáttir verði algengari hér á landi en ella.
„Merkið í spánni er mjög skýrt. Þrýsti- og úrkomufrávikin benda til aukinna líka á ríkjandi norðlægum og norðaustlægum áttum í vetur, samfara fremur háum loftþrýstingi yfir Grænlandi – svokallaðri Grænlandshæð,“ segir Einar.
Hann bendir á að þetta sé sú gerð norðanáttar sem jafnan fylgi fremur þurrt veður.
Samkvæmt úrkomuspá evrópsku veðurstofunnar ECMWF eru 30 til 40 prósenta líkur á að úrkoma sunnan- og vestanlands verði í lægsta fimmtungi þess sem venjulega mælist yfir vetrarmánuðina þrjá. Til samanburðar eru grunnlíkurnar 20 prósent og segir Einar að þetta sé því óvenju eindregið merki í árstíðarspá af þessu tagi.
Gerir athugasemdir við umfjöllun um El Niño
Einar víkur einnig að fréttum um minnisblað sem umhverfis- og loftslagsráðherra lagði fram í ríkisstjórn um hugsanlegar afleiðingar El Niño-veðurfyrirbærisins fyrir Ísland.
Hann segist hafa hnotið um þá fullyrðingu, samkvæmt umfjöllun um minnisblaðið, að bein áhrif fyrirbærisins á Ísland yrðu lítil en óbein áhrif gætu orðið meiri.
„Þessu er ég ekki fyllilega sammála,“ segir Einar, sem tekur þó fram að hann hafi ekki sjálfur séð minnisblaðið.
Hann bendir á að nú sé um að ræða mjög öflugan El Niño-atburð sem geti haft víðtækari áhrif á veðurfar jarðar en venjulega. Breytingar á sjávarhita í Kyrrahafi geti haft áhrif á loftstrauma og lægðabrautir langt frá upptökum fyrirbærisins, meðal annars yfir Norður-Atlantshafi.
Kuldaköst gætu orðið hörð
Einar tekur fram að meiri óvissa sé um hitastigið í vetur en um ríkjandi vindáttir og úrkomu.
Þótt loftmassar úr norðri séu nú hugsanlega hlýrri en áður vegna loftslagshlýnunar séu norðlægar áttir enn kaldar miðað við aðrar vindáttir hér á landi.
„Norðlægar áttir eru engu að síður kaldar miðað við aðrar vindáttir hér á landi og einstök kuldaköst geta vitanlega orðið mjög hörð.“
Hann leggur áherslu á að langtímaspárnar lýsi meðalástandi yfir veturinn en ekki því að sama veðrið verði samfellt í þrjá mánuði.
Gæti haft áhrif á hitaveitur og samgöngur
Einar veltir að lokum fyrir sér hvaða afleiðingar langvarandi norðlægar áttir gætu haft fyrir íslenskt samfélag.
Nefnir hann meðal annars mögulegt álag á hitaveitur, áhrif á vatnafar, sjávarhita, útbreiðslu hafíss, fiskeldi og samgöngur.
Hann tekur þó ekki afstöðu til þess hversu mikil þessi áhrif gætu orðið.
Einar telur jafnframt mögulegt að áhrif hins öfluga El Niño nái lengra fram í tímann en aðeins til komandi vetrar. Í því sambandi nefnir hann að sambærilegir atburðir hafi áður verið tengdir langvinnum breytingum í lofthringrás jarðar, jafnvel yfir tveggja til þriggja ára tímabil.